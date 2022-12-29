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    首頁　>　社會

    台北、桃園4警集體包庇賭場 二審分判2年至14年刑

    桃園市大園警分局前小隊長江福吉被判刑14年。（資料照）

    桃園市大園警分局前小隊長江福吉被判刑14年。（資料照）

    2022/12/29 16:22

    〔記者吳政峰／台北報導〕台北、桃園兩個直轄市共4名警察，分於2013年到2016年間收受流動賭場業者賄賂，洩露查緝情資藉以包庇。一審新北地院依貪污罪判台北市北投警分局前偵查佐余松霖8年刑、長安派出所前副所長莊慶福11年6月、勤務指揮中心前巡佐陳進發2年8月、桃園市大園警分局前小隊長江福吉14年。二審高等法院29日改判余7年2月、陳2年，莊、江2人維持原本刑度。

    判決指出，郭姓男子等人於北市北投承租舊厝、雞寮、大理石倉庫，供流動賭場業者經營賭場，為了避免被查緝，委請黃姓員工向余松霖稱：「有朋友在北投區大度路上大理石倉庫弄賭場，拜託我來跟你講一聲，不知道可以不可以」，並以一日5000元、一週最多2萬元賄賂，請余告知北投分局的查緝行動。

    余松霖同意收賄，2013年11月11日至2015年6月30日之間，6度洩露警方查緝賭場的秘密消息，前後共收受3萬元。

    黃男另賄賂陳進發，請他告知警方臨檢、擴大臨檢、路檢等勤務內容，每次2000元，陳進發13度洩漏臨檢訊息，收取2萬7000元賄款。莊慶福亦被收買，19度洩露警方的查緝賭場行動消息，收賄5萬6000元。

    在桃園龜山經營賭場的吳姓業者，則請梁姓中間人向江福吉行賄，換取警方查緝賭場的秘密行動情資，江福吉前後收受16萬元賄款。

    一審新北地院認定4警觸犯貪污罪，其中江福吉情節最重大，判刑14年；莊慶福11年6月；余松霖8年；陳進發2年8月。其餘13名賭場業者或白手套則被判處5個月至3年2月不等徒刑。

    二審高院指出，黃男指證余松霖藉由包庇賭場，換取免除5萬元債務，並無證據，故撤銷改判為7年2月，褫奪公權5年；陳進發因轉污點證人，依證人保護法減刑，改判2年，褫奪公權2年；莊維持11年6月刑，褫奪公權6年；江維持14年刑，褫奪公權7年。可上訴。

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