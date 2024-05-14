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毒蟲偽造公務員印章躲尿檢 假釋沒了還要多關1年2月

彰化薛姓男子假釋出獄，為了規避尿檢，持偽造可調整日期並印有「採尿員施XX」戳章蓋印，結果遭識破，不僅假釋沒了，還罪加一等。圖為同款戳章，與本案無關。（記者陳冠備攝）

彰化薛姓男子假釋出獄，為了規避尿檢，持偽造可調整日期並印有「採尿員施XX」戳章蓋印，結果遭識破，不僅假釋沒了，還罪加一等。圖為同款戳章，與本案無關。（記者陳冠備攝）

2024/05/14 00:49

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣薛姓男子因違反毒品危害防治條例被判刑，日前假釋出獄，不過得定期回彰化地檢署接受尿檢，薛男為了規避查驗，竟找人偽造採尿員的日期戳章，以便向觀護人謊報採檢尿液檢體，但偽造手法一眼就被識破。彰化地院審理，依偽造公文書罪，判處有期徒刑1年2月，不僅假釋沒了，還罪加一等。

判決書指出，薛男（45歲）因吸食一級毒品海洛因遭判刑，於2022年10月假釋出獄，假釋期間由彰化地檢署執行保護管束，觀護日期從假釋出獄當天至2028年1月止，薛男平均每月2次需定期到彰化地檢署接受尿液檢驗。

判決書指出，薛男為規避篩檢，在2023年8月25日前，經由不明人士「阿富」，交付偽造一枚可調整日期並印有「採尿員施XX」戳章，接著在8月25日及9月8日報到欄位上蓋印，偽造顯示已完成採尿篩檢，但實際上根本沒前往地檢署進行尿檢，薛男自以為天衣無縫地向觀護人報到，不過觀護人一查就發現有異，當場逮人。

薛男被捕後坦承犯行。法官審理指出，薛男假釋後仍不知潔身自愛，2次偽造彰化地檢署採尿員採檢尿液檢體完畢證明公文書，依偽造公文書罪，判處以上其刑，並沒收偽造印章。

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