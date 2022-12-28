韓國瑜辦的抽獎活動流標被質疑亂搞 1對母子靠偽造發票拿走3萬

前高雄市長韓國瑜任內推出的高雄市「振興購物嘉年華」被綠營議員質疑是「韓式詐欺」，結果1對母子靠偽造發票抽走3萬元現金抵用券。（資料照）

2022/12/28 11:11

〔記者黃佳琳／高雄報導〕前高雄市長韓國瑜任內推出的高雄市「振興購物嘉年華」，活動流標仍執意舉辦，被綠營議員質疑是「韓式詐欺」，意圖搶救其被罷免危機；活動在爭議聲中起跑，結果高雄一對賴姓母子靠著偽造發票抽走3萬元現金抵用券，被檢方依詐欺、偽罪文書罪起訴。

檢方指出，2020年6月，高市府經發局舉辦「高雄振興購物嘉年華抽獎活動」，民眾只要消費滿500元並上網登錄發票，就可參加1萬元（200張面額50元）的現金抵用券抽獎，52歲賴姓男子和73歲的母親在活動系統瘋狂登錄2099筆的假發票資料，最後抽中3萬元（600張面額50元）的現金抵用券。

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賴男為了領獎，拿了3張變造的發票前往領獎，承辦人員一時不查被他領走3萬元現金抵用券後，直到審核階段發覺受騙，急忙報請檢調介入偵辦；而賴男拿到3萬元現金抵用券後，又跑去參加某購物網站和台酒公司舉辦的抽獎活動，賴男在網站上登錄944筆的假消費紀錄，最後又成功抽中4條市價超過10萬元的項鍊。

賴男一樣透過變造發票的手法順利兌換4條項鍊後，但購物網站人員事後透過OR CODE掃描查詢發票明細時，發現中獎的發票號碼和明細遭偽造，立即報警處理。

雄檢偵查時，檢方發現賴男前科累累，甚至從12年前就以偽造發票的手法，參加抽獎活動中過機車、肉鬆等禮品，母子到案後雖否認涉案，但因相關事證明確，偵結後依法將他們起訴。

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