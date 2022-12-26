馬來西亞前總理貪污45億入獄 調查局獲悉關鍵共犯在台開投資公司

馬來西亞前總理納吉捲入挪用主權基金「一馬發展公司」（1MDB）洗錢案，調查局接獲情資，洗錢案的關鍵人物銀行家劉特佐（如圖），在台開投資公司。（美聯社）

2022/12/26 13:09

〔記者錢利忠／台北報導〕馬來西亞前總理納吉（Najib Razak）4年前捲入挪用主權基金「一個馬來西亞發展有限公司」（1MDB）洗錢、貪污45億美元一案，引起國際廣泛關注，該案關鍵人物馬籍銀行家劉特佐於醜聞曝光前潛逃，已被馬國、新加坡及美國通緝；調查局接獲情資，劉曾以僑外資身分來台開投資公司，穿梭於台北、花蓮，該公司金流有無在台涉及不法，深入了解中。

涉一馬弊案的劉特佐，今年41歲，畢業於美國賓州大學沃頓商學院，他除因一馬案而受關注外，外媒也報導，他曾試圖追求包括派瑞斯希爾頓（Paris Hilton）、米蘭達可兒（Miranda Kerr）、蕭亞軒等多名知名女星，私生活精采。

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69歲的納吉則來自馬國最知名的政治世家，其父親阿都拉薩為馬國第2任首相、姑丈胡先翁為第3任首相，政治背景顯赫；1976年，年僅23歲的納吉成為馬國最年輕國會議員、33歲入閣，2004年至2009年出任副首相，並於2008年當選第6任首相，隔年2009年4月3日宣示任職，仕途順遂。不過，他掌權6年後捲入一馬案，聲勢一落千丈。

納吉於2009年就任馬國首相後，成立一馬發展主權基金試圖打造區域金融中心，不料該公司旗下子公司卻被驚爆，曾匯出換算台幣約2.9億元的4200萬令吉（馬國貨幣單位）到納吉私人帳戶，且納吉另涉及挪用一馬數十億美元投資私人房地產，撼動馬國政壇。

納吉的官司於今年8月23日定讞，被控洗錢、濫權等7項罪名成立，判刑12年、併科換算台幣約14億元的2億1千萬令吉罰款，當日即被押解馬國加影監獄服刑；堪稱該案最關鍵人物的劉特佐潛逃，劉涉洗錢、挪用公帑等犯行，馬國已發布通緝並尋求國際刑警組織協助。

關於劉的行蹤，我國調查局獲報，劉於2017年11月來台設立資本額700萬元的「明視投資有限公司」，以劉的英文姓名「Low Taek Jho」為代表人，其妻莊狄英任董事，後於2019年5月解職；劉被掌握於2017年至2019年出入台灣、泰國、港澳及中國上海，還曾被目擊現身上海迪士尼平安夜派對。

調查局接獲情資，劉目前疑在上海、澳門活動，可能受中方保護，劉的家人則自馬國檳城移居香港。今年8月，納吉入獄，劉則透過代理人向馬國尋求和解，不過已被拒絕。劉將黑錢洗出馬國後，可疑去向包括新加坡、美國、瑞士等多國，他另曾被控於2012年美國總統選舉期間輸送黑錢，一度面臨美方追查。

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