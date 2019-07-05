《華爾街之狼》製作人被控洗錢 涉侵占大馬公司77億

2019-07-05 21:19

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞警方今（5日）以洗錢罪名，起訴電影《華爾街之狼》的製作人阿濟茲（Riza Aziz），指控他從一馬發展公司（1MDB）侵吞10.2億令吉（約新台幣77億元）的資產，也懷疑他用這筆錢共製作了3部美國電影，但他否認所有指控。

前馬來西亞首相納吉（Najib Razak）於2009年成立由政府全額資助的一馬公司，去年卸任後，檢方對他提出42項貪汙與洗錢等罪名的告訴，指控他從一馬公司將67億令吉（約新台幣500億元）移做私人用途，但他至今仍否認所有罪名。美國司法部門也估計，一馬公司在2009年至2014年，約有186億令吉（約新台幣1400億元）資金遭官員侵占。

綜合外媒報導，今日再度出現一起一馬發展公司的貪污醜聞，警方以洗錢罪名，起訴納吉的繼子阿濟茲，同時也是好萊塢電影《華爾街之狼》的製作人，檢方指控他夥同母親、繼父與一位朋友，從一馬發展公司侵吞10.2億令吉的資產。

警方以5項洗錢罪名起訴阿濟茲，指控他透過瑞士銀行將一馬公司的資金轉到他的帳戶，每項罪名最多會有5年刑期與500萬令吉（約新台幣3800億元）的罰金，而2014年上映的《華爾街之狼》，以及阿濟茲同年製作的另外2部電影，可能都是用這筆錢拍攝的，但阿濟茲否認所有指控，隨後法院同意以100萬令吉（約新台幣750萬元）交保，並限制出境。

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