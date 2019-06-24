高市掃黑掃到「洗錢」 估金額近5億

2019-06-24 16:41

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市警方掃黑緝槍逮捕25人，查獲2處改造工廠、9把改造槍械，瓦解1個幫派組合，一舉破獲6件地下錢莊、2處地下滙兌，其中陳姓男子為首的地下滙兌，被搜出多達新台幣1880萬8700元現鈔，估算不法洗錢滙兌金額至少4億8277萬餘元。

據了解，被刑大科偵隊搜出1880多萬台幣的地下滙兌首腦陳男（35歲），疑替詐騙集團和部分台商轉滙，包括人民幣、披索、港幣、越南盾等外幣，陳男返家時被警方攔捕，搜獲龐大現金，警方動用行李箱、點鈔機；另刑大偵七隊也在高雄查獲一處地下滙兌，搜出多本帳冊，帶回主嫌吳姓男子（40歲），對於部分涉案情節，嫌犯均否認、迴避。

此外，檢警分別在高雄、屏東兩地，查獲2處非法槍械改造工廠，據鄰居爆料，許姓男子（42歲）曾說喜歡到夜市買玩具手槍把玩，有一次填裝火藥到子彈內時，不慎自燃燙到手，所幸及時閃開未受傷；另一名張姓男子（48歲）把屏東住處，當槍械改造工廠，被高屏警方聯手破獲。

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