桃警掃黑261人送辦 還抄出地下兵工廠

2019-06-24 13:07

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園警方執行「全國同步掃黑行動」、「封城除暴」專案，共查獲261人送辦，查扣改造手槍4把、子彈247發、各類毒品1.82公斤，其中陳姓男子在新竹市香山區經營地下兵工廠，要將23把長短空氣槍改造為有殺傷力的槍械，已涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例被送辦。

桃園警方共動員600餘名警力，於18日到23日執行全國同步掃黑行動與封城除暴專案，針對幫派堂口、酒店、KTV等地，加強臨檢，共查獲261人送辦，包括檢肅黑道幫派成員11人，還查扣槍彈、毒品，成果豐碩。

其中陳姓男子涉嫌經營地下兵工廠，被查扣改造手槍3把，還有一批改造槍枝工具，警方說，他還持有23把長短空氣槍，都將用來改造為有殺傷力的槍械，還好警方及時破獲地下兵工廠，才沒讓他改造的槍械流出危害治安。

至於竹聯幫地虎堂成員高姓男子，與黃姓男子於5月27日晚間駕車擦撞寺廟石像，被民眾追上理論，事後他帶著10餘人持槍械、西瓜刀，攻擊與他理論民眾的車輛，行徑囂張，警方追查高男到案，並起出1把改造手槍，已將高男等一夥人全數送辦。

另外，平鎮警方6月21日查獲杜姓男子以民眾的兒子遭人綁架，意圖詐財200萬元案件；龍潭警方查獲侯姓男子等3人涉嫌販毒，起出安非他命、磅秤、夾鏈袋等，已依毒品罪嫌將他們送辦。

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