槍擊案頻傳》警政署祭鐵腕 全國同步掃黑、肅槍、打黑錢

2019-06-23 15:32

〔記者姚岳宏／台北報導〕近來全台發生多起重大槍擊案，包括桃園持槍挾持人質、台南殺警與台北民宅槍擊等暴力案件，警政署為壓制黑幫氣焰及掃蕩黑槍，上週聯合高檢署發動「全國同步掃黑行動專案」，逮捕35名黑幫成員並查獲51支黑槍，未來將持續向上溯源斷絕金流來源，鎖定重點幫派首惡聚焦打擊，不讓黑幫滋擾社會秩序。

刑事局統計，截至本月23日中午12時止，已檢肅6名治平專案目標、逮捕手下成員29人，包括竹聯幫與其他地區型之暴力犯罪集團等重要幹部與成員，本次「肅槍」專案共逮37件38人，合計查獲槍枝51枝，其中改（土）造槍枝37枝、空氣槍14枝，改造槍械場所8處。

刑事局指出，為斷絕黑幫經濟來源，本次掃蕩也以「貸放重利的暴力討債地下錢莊」為重心，將抓黑槍、打黑錢、剿黑幫「三位一體」方式執行「系統性掃黑」，目前已查獲地下錢莊 58件91人、被害人及關係人多達109人，違法放貸金額約新台幣1億1,200萬元；另地下匯兌部分查獲7件25人，現場查扣現金新台幣1,951萬元，及瑪莎拉蒂、賓士及BMW等多輛名車，通匯金額逾13億9,980萬元。

警方也針對各地治安熱點、易引發槍擊事件之治安顧慮場所，包括酒店、夜店等黑幫依附、寄生、圍事場所強化臨檢取締，並運用「第三方警政」勒令歇業、斷水斷電、撤銷許可或廢止經營登記等重大裁罰，壓制黑幫犯行至最終無利可圖，澈底從源頭遏制犯罪，藉此全面掃蕩幫派。

警政署表示，未來將持續滾動調整各項檢肅措施、精進查緝作為與辦案技巧，發揮防制與打擊犯罪力量，向上溯源斷絕金流來源，積極扣押犯罪所得，藉由追查犯罪資金流向，阻斷金援及高額利潤之犯罪誘因，澈底從源頭扼止犯罪，對於任何挑釁公權力之行為將嚴加究辦，鎖定重點幫派首惡聚焦打擊，不讓幫派滋擾社會秩序。

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