中市半年7件槍擊案 議員批成殺戮戰場

2019-06-12 15:21

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市議員陳世凱、黃守達、林德宇今日於總質詢中指出，市長盧秀燕上任後，台中市發生多起槍擊案、殺人案件，光是沙鹿區就有4件，「沙鹿變殺戮戰場」，要求盧秀燕硬起來拚治安，讓市民有感，不是只在臉書發文就好。

陳世凱列舉從去年12月24日到今年5月18日，台中市共發生7起槍擊案、殺人案件，沙鹿區就有4件，包括台中機場前的行刑式的槍擊案、沙鹿區元大銀行搶案、沙鹿區50歲男子被發現埋屍在南投，以及大家記憶猶新的沙鹿茶館槍擊案，這4起案件共造成3死2傷，沙鹿成為「殺戮戰場」。

林德宇指出，警察節將至，盧秀燕今天在臉書發文，貼了幾項治安硬指標，台中都是六都第一。他認為，治安要拚有感不是靠發臉書，尤其5月底的《遠見雜誌》民調，台中市治安不滿意度為34％，是全台最高，顯示治安工作有努力在做，但市民無感，尤其這些重大槍擊事件、暴力事件，沒有辦法馬上壓制、馬上破案，市民會有感嗎？各方都在看市長的態度，一定要壓制暴力犯罪集團。

盧秀燕表示，除了沙鹿茶館槍擊案以外，其他案件都破案了，希望給警方一點時間偵破。她也說，警政署評比台中市治安是六都第一，但市民對治安印象不好，一定是她的錯，所有警察同仁都很努力。

警察局長楊源明表示，台中各項案件發生數都較去年同期減少，尤其重大刑案減少一半，是六都最低，各項指標性犯罪每10萬人口發生數也是六都最低。民眾對治安有期待，會關注零星個案，媒體報導也會影響觀感，但整體台中市治安是維持平穩狀況。

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