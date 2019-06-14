抓到了！ 槍殺台南模範警察兇嫌高雄落網

2019-06-14 22:43

〔記者楊金城／台南報導〕台南殺警案兇嫌梅文魁今晚10點多在高雄內門區，被台南市警局新營分局專案小組攔車圍捕到案，梅嫌和接應的男子同時落網，警方查扣犯案手槍。

偵查佐劉三榮曾獲台南市模範警察，今天凌晨與友人到住家附近柳營區一處練歌場聚會唱歌，遭到槍擊，送醫不治身亡。

台南市警局專案小組出動3組警力在高雄內門山區一帶追捕梅文魁，晚間傳來好消息，新營分局偵查隊長葉景星帶領的一支小隊，在路上攔下梅嫌的車子。目前正連夜將2嫌押回新營，以釐清殺警案發原因。

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