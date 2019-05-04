政績曾被央視連播5天讚揚 中國大貪官落馬受審

2019-05-04 12:53

〔即時新聞／綜合報導〕中國央視糗了！四川省供銷合作聯合社原黨組書記、主任青理東，在2013年由央視製作專題報導，一連5天播出其治理汶川等地的政績，讓民眾讚賞連連，孰料如今卻被查出他早就貪汙15年之久，青理東目前已遭雙開（開除黨籍、開除公職）受審。

綜合中媒報導，2008年四川汶川大地震後，青理東便被調任為汶川縣委書記，負責災後重建，政績似乎「有目共睹」，讓央視於2013年播出《走基層·為人民服務新觀察四川汶川縣委書記青理東》專題，其中最引起共鳴的便是青理東母親竟然還在撿廢棄物回收。

據了解，當時央視記者偽裝普通遊客暗中拍攝青理東母親並與其交談，這位老婦人直說兒子幹革命工作很忙，畢竟為人民服務才是要緊事。節目播出後，青理東表示自己讓母親撿破爛不攔阻的原因，是想要透過母親聽到更多基層聲音。

除此之外，青理東還曾透露自己不吃味精，因為他想要和老百姓嚐到同一個味道。孰料，一個看似如此勤政愛民的官員，如今卻被四川省內江市人民檢察院指控於2003年至2018年間，利用職務之便幫他人安插職務、調整工程項目，非法收受賄賂約468萬人民幣（約新台幣2138萬元）。

不僅如此，青理東還在擔任汶川縣委書記時，違反規定擅自將某度假村土地以低價出讓，讓國家損失1153萬人民幣（約新台幣5268萬元）。四川省內江市中級人民法院近日已開庭一審，青理東當庭認罪並懺悔，刑期則還要再擇期宣判。

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