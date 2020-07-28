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    大馬前首相涉洗錢7罪 合併執行12年徒刑 罰款近14.4億台幣

    馬來西亞前首相納吉（見圖中）涉入「一馬公司」（1MDB）大規模洗錢醜聞，今天大馬法院宣判7項罪名全部成立，合併要執行12年有期徒刑，並罰款14.4億元。（彭博）

    馬來西亞前首相納吉（見圖中）涉入「一馬公司」（1MDB）大規模洗錢醜聞，今天大馬法院宣判7項罪名全部成立，合併要執行12年有期徒刑，並罰款14.4億元。（彭博）

    2020-07-28 19:58:44

    〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞前首相納吉（Najib Razak）涉入「一馬公司」（1MDB）大規模洗錢醜聞，涉嫌貪汙4200萬令吉（約新台幣3.11億元），今天（7月28日）大馬法院宣判，納吉被控的濫用職權、3項背信與3項洗錢罪名全部成立，其中依濫用職權判處12年有期徒刑，並罰款2.1億令吉（約新台幣14.4億元），而每項背信罪判10年有期徒刑、每項洗錢罪10年有期徒刑，但合併執行12年有期徒刑。

    綜合外媒報導，納吉涉嫌從「一馬公司」（1MDB）馬來西亞主權基金中，將4200萬令吉（約新台幣3.11億元）的資金流入到自己的私人戶頭；雖然納吉及辯護律師聲稱是被涉有重嫌、目前依然在逃的馬來西亞華裔銀行家劉特佐（Jho Low）誤導，但法官不採信，在今天宣判納吉被控的7項罪名全部成立。

    納吉被控的濫用職權、3項背信與3項洗錢罪中，馬來西亞法院依濫用職權判12年有期徒刑，並裁罰2.1億令吉（約新台幣14.4億元）、而每項背信罪判10年有期徒刑、每項洗錢罪10年有期徒刑，合併執行12年有期徒刑，目前全案仍可上訴。

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