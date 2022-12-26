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    喝醉走錯包廂逼人敬酒被刺一刀 行兇男後悔：沒想竟出人命

    案發當日警消趕到發現羅男氣息微弱，在路邊對他施以心肺復甦術。（資料照）

    案發當日警消趕到發現羅男氣息微弱，在路邊對他施以心肺復甦術。（資料照）

    2022/12/26 11:17

    〔記者錢利忠／台北報導〕25羅姓男子今年9月去北市知名酒店喝酒，疑酒醉誤闖隔壁包廂要求敬酒，與25歲男子黃宇豪爆發口角後，遭黃男持彈簧刀刺傷左肩，羅原打算自行就醫，走到大樓門口時卻突然倒地，搶救無效；台北地檢署今依殺人罪起訴黃男。

    黃男供稱不認識羅男，因對方強逼敬酒，還作勢攻擊，才刺他一刀當作警告，沒想到竟會奪命。

    檢警調查，今年9月3日凌晨零時許，羅男與2名友人前往北市忠孝東路四段、敦化南路口的某酒店狂歡，因包廂客滿而被店家帶到5樓辦公室的包廂招待所，徹夜狂歡至隔日清晨。

    清晨5時許，羅男因酒醉走錯包廂，入內後即發酒瘋，要求包廂內的黃男向他敬酒，因而爆發激烈口角，期間羅男舉起菸灰缸作勢攻擊黃，黃也不甘示弱地抽出隨身攜帶的彈簧刀，二話不說就朝羅男左肩上緣狠刺一刀，行兇後包廂內所有人一哄而散。

    當時羅男傷處並未大量出血，且因酒醉而減緩痛覺，以致拖延十餘分鐘後，他才打算自行就醫，不料一走出大樓門便癱倒在地。救護員獲報到場發現羅男的嘴唇發紫、氣息微弱，送醫搶救仍不治。

    案發當天早上9時許，黃男遭警方循線逮捕，他供稱不認識羅男，因不滿羅走錯包廂，還對他大小聲，甚至拿菸灰缸作勢打他，他才持彈簧刀反刺他一下以示警告，沒想到會出人命。

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