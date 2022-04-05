敢對我媽毛手毛腳？ 花蓮男子抄鐵凳理論 打死鄰居

31歲賴姓男子替被性騷擾的媽媽出口氣，用來打人的圓板凳被打到變形，蕭姓男子也被打到重傷，到院後不治。（警方提供）

2022/04/05 18:19

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮瑞穗鄉38歲蕭姓男子上週五酒後遭人毆打致死，出手的31歲賴姓男子在親友勸說後投案，警方依傷害致死罪嫌送辦。警方調查，賴男因為賴母向他抱怨，她與一群朋友一起喝酒時，疑似被一同飲酒的蕭男毛手毛腳，他氣憤之下找對方理論，雙方一言不合打起來，造成對方重傷、送醫後不治。

事發的瑞穗鄉興鶴路這處檳榔攤後方空地，常聚集附近民眾在此喝酒，當天不少人目睹過程，檳榔攤老闆說，蕭男當天早上6點就跑到檳榔攤找酒喝、一直喝到晚上；打死人的賴男到案後則供稱，都是因為蕭姓男子在酒後，對他的媽媽伸出鹹豬手、碰觸身體，媽媽回家向他抱怨，他很生氣才會立刻開車去檳榔攤找蕭男理論。

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「講沒兩句話就打起來！」現場目擊者說，2人扭打中，賴男順手抄起旁邊的鐵製圓凳，猛毆蕭男的胸部、背部，把蕭男打到重傷，一旁鄰居酒友見狀攔阻後，賴男隨即開車離開現場，其他酒友則趕快打119叫救護車將蕭男送醫。

鳳林警分局副分局長陳明順說，警方是在1日晚間10時許接獲119轉報，民眾酒後被人打傷，經救護車送玉里慈濟醫院搶救仍不治；現場發現被賴男拿來打人的圓板凳，金屬椅腳因受力彎曲變形，可見出手之重，警方立即成立專案小組調查、並調閱監視器，在瑞穗鄉富興村鳳梨公園找到賴男的白色轎車，人已不知去向，賴男則是在隔天一早經警方策動親友協助勸說，向警方投案自首，已依傷害致死罪嫌將賴男移送花蓮地檢署偵辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

瑞穗鄉興鶴路檳榔攤後方空地，經常有民眾在這邊聚集飲酒。（警方提供）

檳榔攤後方空地被賴男拿來打人的椅子跟圓板凳。（警方提供）

31歲賴姓男子替被性騷擾的媽媽出口氣，跑去檳榔攤打人，造成對方傷重不治。警方2日清晨在瑞穗鄉富興村鳳梨公園找到賴男的車子。（警方提供）

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