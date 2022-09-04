台北東區酒店敬酒釀命案 兇嫌遭法院羈押禁見

台北市25歲羅姓男子3日凌晨在東區酒店威思汀疑因敬酒糾紛左肩被刺一刀，步出大樓突然倒地，警消趕往搶救，送醫仍告不治。（記者闕敬倫翻攝）

2022/09/04 23:39

〔記者楊國文／台北報導〕台北市25歲羅姓男子昨凌晨在東區知名酒店「威思汀」禮服商務會所5樓的辦公室包廂喝酒，疑酒醉誤闖隔壁包廂要求敬酒，與25歲男子黃宇豪爆發口角，被黃男涉嫌持彈簧刀刺傷左肩，他欲自行就醫，但走到大樓門口突然倒地不起，緊急送醫仍不治；事後警方逮捕黃男，他供稱不認識羅男，因對方強逼敬酒還作勢攻擊才刺一刀警告，沒想到竟會奪命，檢方昨晚複訊後聲押，台北地院今晚裁定黃男羈押禁見。

警方調查，3日凌晨零時，羅男與2名友人至忠孝東路四段、敦化南路口的威思汀禮服酒店消費，因9、10樓包廂客滿，被店方帶到5樓辦公室的包廂招待所飲酒作樂。

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眾人喝至凌晨5時左右，羅男疑因酒醉而不小心走進隔壁包廂，大呼小叫要與房內的黃男敬酒，2男激烈口角爭吵，相約到包廂外的辦公室談判。

期間，羅男疑有舉起菸灰缸作勢要攻擊黃，黃不甘示弱抽出隨身攜帶的彈簧刀往羅男左肩上緣刺一刀，黃隨即回到包廂呼喚四名同行友人下樓，分乘計程車離開。

羅男傷處並未大量出血，清晨5時半許打算自行就醫，2名工作人員陪他搭電梯下樓，但一走出大樓門口他就突然癱倒在地，救護人員獲報到場，將他緊急送醫，上午7時宣告急救無效。警方調閱監視器追查，將黃男逮捕到案。

黃男供稱，他與羅男素不相識，由於羅男走錯包廂還大小聲，並拿菸灰缸作勢打他，他才持彈簧刀反刺他一下以示警告，沒想到會出人命。警方依殺人罪嫌將黃移送台北地檢署偵辦。

檢方複訊後認定黃男罪嫌重大，昨晚將他聲押禁見。台北地院今晚召開聲押庭，認定黃有犯嫌重大，裁定羈押禁見。

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