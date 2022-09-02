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    桃園套房雙屍案疑扯龐大債務糾紛！黑衣男先趕走3人 冷血槍決2男

    蘇姓男子離開出租套房後立即撥打電話。（記者周敏鴻翻攝）

    蘇姓男子離開出租套房後立即撥打電話。（記者周敏鴻翻攝）

    2022/09/02 12:08

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市傳出槍擊案，據了解，嫌疑人蘇姓男子1日晚間約10點涉嫌帶槍前往桃園市桃園區中華路一處出租套房，冷血對陳姓、楊姓男子執行爆頭的行刑式槍決，警方表示，蘇男進入出租套房時，房內另有3人，蘇男要求「2人留下，其他人出去」，等蘇男離開，被趕出去的其中1人返回後，就發現陳男、楊男已斃命倒臥血泊中。據了解，蘇男行兇動機疑為牽涉到龐大的債務糾紛。

    蘇男（36歲）進入套房時，房內除陳男（27歲）、楊男（28歲）外，還有女承租人與另兩名友人，蘇男以要找陳男、楊男2人談事情為由，將女承租人等3人趕出套房。被趕出去的其中1人，等蘇男離開後返回套房，發現陳男、楊男被槍殺，趕忙向桃園警分局武陵派出所報案。

    警方獲報趕忙前往出租套房，封鎖現場進行調查，發現3枚彈頭、3枚彈殼，調閱監視器鎖定蘇男犯案，發現他進入套房時，似有拉槍機動作，行兇後離開套房時，態度從容，據了解，其中1名死者有詐欺前科，相關人等應該都沒有幫派背景。

    桃園地檢署檢察官劉威宏上午已前往出租套房勘驗現場，下午將前往桃園殯儀館相驗，檢警正積極追緝蘇男到案，以進一步釐清案情。據了解，蘇男行兇疑與龐大債務糾紛有關，而他行兇後離開套房的第一時間就撥打電話，極有可能是因為「幫人辦事」急著回報成果。

    檢警赴出租套房勘驗命案現場。（記者周敏鴻翻攝）

    檢警赴出租套房勘驗命案現場。（記者周敏鴻翻攝）

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