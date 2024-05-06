救命高手！ 南投2消防員參加心肌梗塞救護競賽奪冠

南投縣消防隊員許秝豐（中）、陳廷翰（右），向縣長許淑華（左）演示如何對心肌梗塞民眾進行緊急救護。（記者張協昇攝）

2024/05/06 19:00

〔記者張協昇／南投報導〕救人一命勝造七級浮屠，消防人員在救護過程中常遇到急性心肌梗塞民眾，必須施予緊急救護，將患者從鬼門關救回的案例，南投縣消防局碧興分隊隊員許秝豐與國姓分隊隊員陳廷翰，日前首次參加台灣心肌梗塞學會舉辦的「到院前心肌梗塞救護大作戰比賽」，熟練運用平常出勤使用的「12導程心電圖」，展現專業急救知識與技能，從全國參賽的20支隊伍中脫穎而出，榮獲全國第一名。

許秝豐、陳廷翰指出，因為參加消防署高級救護員訓練，結識彰化縣消防隊員吳奂晟，3人經常交流救護技巧與經驗，得知由台灣心肌梗塞學會今年2月25日在台大醫院舉辦的「到院前心肌梗塞救護大作戰」全國競賽，3人即以「我沒梗了心塞塞」的逗趣隊名組隊參賽，未料拿下全國第一名。

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許秝豐表示，到院前心肌梗塞急救知識與技能是否熟練，攸關能否對心肌梗塞患者發揮最大的搶救效果，此次比賽共有來自全國各地20支隊伍參賽，除考驗救護知識及技能外，還需要展現良好的團隊合作，能夠奪冠非常感謝長官對救護訓練的重視與支持，也讓他們對以後的救護任務更有信心。

南投縣長許淑華今（6）日頒發獎金與獎座鼓勵許秝豐、陳廷翰兩人，許淑華表示，幅員遼闊的南投縣配置22個消防分隊或小隊，救護車都配有緊急救護心梗病患的利器「到院前12導程心電圖」與自動心肺復甦機，但是有好的裝備，還得靠受過專業訓練熟悉各種心梗樣態的救護人員，來操作儀器及時判斷最佳緊急救護措施，協助病患在到院前得到最好的生命徵象挽救與維持，讓醫院急診醫師在患者到院的第一時間做出最有利的搶救與治療，兩位隊員的優秀表現，驗證縣府消防局救護訓練成果，也正是平時縣民對抗心肌梗塞的最大守護力量。

南投縣消防局碧興分隊隊員許秝豐，向縣長許淑華等人說明如何對心肌梗塞民眾進行緊急救護、（記者張協昇攝）

南投縣消防隊員許秝豐（右）、陳廷翰（左），參加到院前心肌梗塞救護大作戰比賽奪冠，南投縣長許淑華（中）頒發獎座鼓勵（記者張協昇攝）

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