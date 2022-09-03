男子酒店辦公室遭刺左肩步出門口倒地亡 犯嫌逃4小時被逮

25歲羅男今凌晨在東區某知名禮服酒店5樓辦公室包廂喝酒，左肩遭隔壁包廂的黃男持彈簧刀刺傷，步出大樓門口倒地不起，送醫宣告不治；警方今上午逮獲黃男，全案疑點重重有待釐清。 （記者闕敬倫翻攝）

2022/09/03 13:29

〔記者闕敬倫／台北報導〕颱風天不平靜！軒嵐諾颱風襲台，北市驚傳有民眾橫死街頭，25歲羅姓男子今凌晨在東區某知名禮服酒店5樓辦公室包廂喝酒，疑與隔壁包廂黃姓男子敬酒起口角，左肩遭彈簧刀刺傷，5點半左右與一名友人及一位工作人員步行走到大樓門口前，竟突然倒地不起，通報消防協助送醫搶救，早上7點宣告不治；警方今上午在復興南路一段逮獲犯嫌黃男，全案疑點重重，行兇經過及動機有待調查釐清。

今天凌晨0點多，羅男偕同2名友人前往忠孝東路四段與敦化南路口旁某家知名禮服酒店5樓辦公室，在2間無牌照的包廂飲酒作樂；喝到近5點左右，羅男與隔壁包廂的25歲黃姓男子疑有敬酒糾紛，2人爆發一陣口角後，黃男竟抽出隨身攜帶的彈簧刀刺向羅男左肩，但店家工作人員及友人未報案。

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凌晨5點半左右，羅男由工作人員及友人陪同搭電梯下樓，一走出門口立即倒地不起，之後有4、5人行經門口目擊，工作人員也拿起電話撥打119，通報消防人員到場協助。

轄區台北市大安警分局今早接獲消防局轉報，立即派員前往勘查，到場時羅姓男子嘴唇發紫，氣息微弱，由消防、救護人員在現場進行CPR（心肺復甦術），隨後協助將他送往國泰醫院，早上7點4分急救無效宣告死亡。

警方事發後全面封鎖現場，派遣鑑識人員在酒店辦公室內勘查、採證，後續調閱監視器擴大追查，今早9時許在復興南路一段將行兇的黃男逮捕到案。

警方初步調查，羅男左肩有一處刀傷，疑似因流血過多致死，行兇的黃嫌過去有傷害、毒品、公共危險等前科，他供稱與羅男互不相識，全案仍有多處疑點待釐清，將深入查明黃男有無共犯、業者有無涉嫌教唆、庇縱等情事。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

羅男喝到近5點左右，與隔壁包廂的25歲黃男爆發口角，黃男竟抽出隨身攜帶的彈簧刀刺向羅男左肩，但店家工作人員及友人卻未報案。 （記者闕敬倫翻攝）

警方調閱監視器擴大追查，今早在復興南路一段將行兇的黃男逮捕到案。 （記者闕敬倫翻攝）

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