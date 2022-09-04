開槍奪2命逃亡近67小時 桃園套房命案凶嫌22:35押返桃園

嫌犯蘇柏源晚間10點30分押解返桃園。（記者陳恩惠攝）

2022/09/04 22:52

〔記者陳恩惠／桃園報導〕桃園市桃園區中華路一處出租套房本月1日深夜10時發生二死槍擊命案，遭檢警鎖定的36歲嫌犯蘇柏源，經桃園警分局專案小組連日追緝，今天下午掌握他出沒在屏東並準備北上訊息，隨即掌握行蹤尾隨，一路往北在國道警方協助，終於傍晚六點卅分於雲林路段將他搭乘的白牌車攔下，並將蘇嫌由後座拖出，但搜索發現，犯案槍彈及相關證物未查獲，警方懷疑蘇嫌涉及滅證，晚間10點35分已押返桃園。

根據了解，由於蘇嫌拒絕夜間偵訊，警方將他帶回桃園後，將先進行人別訊問、清查身分後，留置在分局拘留所過夜，待日出之際，再開始整起命案的調查工作，釐清犯案動機與原因，訊後依殺人罪移請桃園地方檢察署偵辦。

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警方初步調查，蘇嫌疑因詐騙集團的利益與糾紛等因素，本月1日晚間7點多，約28歲楊宗祐及27歲陳廷駿在出租套房碰面，蘇當時將房內不相干的另外三人趕出去，自己與陳、楊在屋內共處約一個小時，稍後以行刑式手法朝二人頭部開槍擊斃，從容離開。

警方調查，蘇嫌犯案後，雖然並非攜帶平日慣用手機，但仍能根據相關資料以白牌車逃亡，警方沿路調閱監視器畫面，發現他犯案當晚隨即搭車前往彰化友人住處，隨即在友人接應下於二日凌晨動身前往花蓮，抵達時由於是上午，隨意找間旅社住下，也就此暫時斷了訊息。

警方說，當蘇嫌三日離開花蓮往屏東逃亡時，再度掌握，持續追蹤之下，於昨天下午終於在屏東發現他的蹤跡，趁他搭上白牌車時，一路尾隨，桃園警方鎖定位置後通知國道警方協助，雙雙於國道三號北上277公里處將人車攔下逮捕；全案除桃園警方外，另動員刑事局、國道公路警察局、彰化、花蓮、屏東、台南、嘉義警察局合作，動員大批警力，所幸在逃亡3天後將他逮回。

男子蘇柏源涉嫌犯下桃園市套房槍擊命案，今天晚間6點30分在國道三號北上277公里處遭警方攔截圍捕落網。（記者陳恩惠翻攝）

涉嫌犯下套房槍擊命案的嫌犯蘇柏源（中）今晚6點30分在國道三號北上277公里處遭警方攔截圍捕落網。（記者陳恩惠翻攝）

蘇嫌犯案槍枝已遭專案小組在花蓮的竹林內起出，蘇嫌丟棄隨身包包中發現槍枝及子彈各1發及隨身衣物，相關證物送鑑識當中。（記者陳恩惠翻攝）

涉嫌犯下套房槍擊命案的嫌犯蘇柏源（中），今天晚間6點30分在國道三號北上277公里處遭警方攔截圍捕。（記者陳恩惠翻攝）

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