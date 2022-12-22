冬至拜拜惹禍？疑強風將金紙吹到騎樓引發民宅大火 祖孫三代嗆傷

和美鎮一棟透天厝發生大火，火勢波及轎車、2輛機車陷入火海，濃煙竄天。 （民眾提供）

2022/12/22 14:14

〔記者湯世名／彰化報導〕冬至燒金紙惹禍？彰化縣和美鎮一棟3樓透天厝今天中午驚傳火災，1樓騎樓堆放的雜物與停放的轎車、2輛機車陷入火海，火勢一度相當猛烈，屋內祖孫三代受困後陽台，消防員架設消防梯引導3人順利逃生，不過有些微嗆傷；當地居民則說，今天冬至當時附近有人在燒金紙拜拜，沒想到強風把金紙吹到騎樓引發火災。確實起火原因要由消防單位進一步釐清。

這起民宅火災發生在今天中午時分，和美鎮忠信路民宅1樓騎樓突然起火燃燒，火勢延燒到1輛停放騎樓的轎車與2輛機車，消防局據報派出多達8個分隊30多名消防員趕往搶救。

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消防員趕抵現場發現1樓陷入火海，雜物、轎車與機車火勢相當猛烈，消防員部署水線搶救，濃煙竄天，一度傳出有祖孫三代受困在3樓後陽台，消防員趕緊架設消防梯，引導祖孫三代順著梯子往下爬順利獲救，不過有輕微嗆傷。經過數十分鐘搶救後火勢撲滅，所幸無人員重大傷亡，起火原因由消防局釐清。

當地居民則說，今天冬至附近有人在燒金紙，可能是因為風勢強勁，把燃燒中的金紙吹到該棟民宅引燃雜物起火燃燒，火勢延燒到轎車與機車，還曾聽到多起爆裂聲響。

和美鎮一棟透天厝發生大火，祖孫三代受困後陽台，消防員架設消防梯搶救。 （民眾提供）

和美鎮一棟透天厝發生大火，火勢波及轎車、2輛機車陷入火海，數十分鐘後火勢撲滅。 （民眾提供）

和美鎮一棟透天厝發生大火，火勢波及轎車、2輛機車陷入火海，數十分鐘後火勢撲滅，轎車與機車都燒毀。 （民眾提供）（記者湯世名攝）

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