新北警抓車手意外查獲大藥頭 詐團獲利粗估上億

警方搗破詐欺據點，意外查獲K毒500公克。（記者徐聖倫翻攝）

2022/12/20 16:14

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市刑警大隊偵辦比特幣投資詐欺案件，在桃園市逮捕2名詐騙集團車手，意外再查獲56歲張姓大藥頭，還搜出K他命500多公克，警方依詐欺、毒品等罪嫌將張男等人移送法辦。

據了解，刑大科偵隊今年5月接獲多起線報，有詐騙集團利用投資比特幣老梗行詐，該詐團威逼利誘多名被害人註冊虛擬貨幣網站「MyKeyCoin」，使用老手法讓被害人嘗到甜頭，接著被害人持續投錢，接著網站不出金，還搞消失，被害人才知自己被騙。警方表示，本案被害人超過30人，這半年該詐團起碼獲利上億。

請繼續往下閱讀...

警方經過半年蒐證，前往桃園市桃園區大業路某社區大樓跟監埋伏，見時機成熟，一舉破門順利逮捕53歲車手楊姓男子，以及44歲車手吳姓女子，另還在該據點發現大量K他命，並逮捕同在該據點的藥頭張男。

偵詢時，2名車手供稱，他們是透過通訊軟體應徵車手，每次提領報酬8000至9000元，詳細集團的背景資料2人則推稱不知。另張男則供稱，毒品確實為他持有，但沒有要販售，警方對此說法高度存疑。警方將楊、吳2人依詐欺罪嫌送辦，張男則依毒品罪嫌送辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法