勇敢向「林依晨」告白成功 他差點損失10萬

在警方勸說下，胡男放棄匯款。（警方提供）

2022/12/06 17:24

〔記者王捷／台南報導〕50歲胡姓男子在網路上認識自稱是「林依晨」的女網友，聊了幾天下來，單身的胡男覺得「林依晨」每天都找他聊天，可能對他有意思，所以鼓起勇氣傳了自拍照，告白成功，但是他沒高興幾天，「林依晨」就問他要不要投資虛擬貨幣，稱每天都會有額外分紅收入，胡男沒有懷疑，到銀行匯款10萬元，直到行員通報警方，他才知道這是詐騙，雖然愛情夢碎，但至少沒被騙走錢。

胡男遇到「林依晨」以後，兩人很快就用老公、老婆互稱，這時胡男還不覺得「林依晨」可能是詐團假扮，話題就被「林依晨」帶到投資，對方自稱有在投資虛擬貨幣，能穩定獲利，所以才擁有這麼好的生活，胡男也沒有懷疑，被牽著鼻子走，而「林依晨」不時回「老公好棒」、「愛你呦」，讓胡男馬上融化，到銀行轉10萬元存款。

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行員看到胡男要轉這麼大筆錢，關心他要把錢轉給誰？這些錢要拿來做什麼？胡男卻說不出來，行員認為胡男可能被騙，隨即通知轄區派出所，胡男見警詢問，一開始也語帶保留，但在警員持續提出疑問後，胡男才坦承，是網路上認識的「老婆」請他投資，現在想想還真的有風險。

警方指出，未曾見面的網友馬上用「寶貝」、「老公」、「老婆」等親暱用語相稱，一定有問題，但無奈是容易上當的人都很寂寞，常常被詐團牽著鼻子走，藉故投資、貸款等等，這都是常見詐團的手法，如果有疑慮，可以向165反詐騙專線查證或報案，以免辛苦積存的財產遭騙取。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方在胡男手機發現「林依晨」。（警方提供）

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