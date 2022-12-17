為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    遭詐多次想彌補損失 桃園男遇「熱心女網友」險又入虎口

    李男到銀行申辦約定帳戶，行員機警察覺有異報案，李男才驚覺自己又遇到詐騙集團。（記者鄭淑婷翻攝）

    李男到銀行申辦約定帳戶，行員機警察覺有異報案，李男才驚覺自己又遇到詐騙集團。（記者鄭淑婷翻攝）

    2022/12/17 10:44

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市李姓男子已多次遭到詐騙，日前他在交友軟體結識1名女網友，對方得知他的境遇後大表同情，主動表示可協助投資以彌補損失，並要李男到銀行申辦約定帳戶，行員機警察覺有異報案，警方趕抵好言相勸，李男才驚覺自己又陷入詐騙陷阱，原以為沒錢了不怕受騙，豈料差一點可能就失財又淪詐騙人頭，幸好及時被阻止。

    桃園警分局景福派出所昨天接獲轄內銀行通報，李男前來申辦約定帳戶，疑似遭到詐騙，請員警到場協助勸導，巡佐黃建誌、警員鄭敦全立即趕抵，李男接受員警詢問時，很平靜地跟員警說，自己之前多次被騙，像是投資虛擬貨幣、博弈等，造成非常大的損失，最近透過交友軟體認識1名女網友，對方很同情他的遭遇，願意幫忙指導投資電子公司來獲利彌補損失，且對方說自己如果沒錢也沒關係，既然戶頭裡沒半毛錢就不可能再被騙。

    員警經李男同意查閱2人通訊軟體對話，發現對方所使用的話術，就是詐騙集團慣用伎倆，隨即向李男解釋，對方先是要求開設額度300萬元的約定帳戶，之後會以投資為藉口，要求辦理信用貸款等方式轉帳詐騙，也可能將詐騙款項匯至該約定帳戶，再透過李男領出或轉匯，導致他在不知情下淪為人頭帳戶兼「車手」，最糟的是，既被騙錢又成為詐騙集團幫兇，一席話讓李男啞口無言、冒冷汗，立即終止申辦帳戶的念頭。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    警方檢視李男與女網友的對話，是詐騙集團的慣用伎倆。（記者鄭淑婷翻攝）

    警方檢視李男與女網友的對話，是詐騙集團的慣用伎倆。（記者鄭淑婷翻攝）

    警方檢視李男與女網友的對話，是詐騙集團的慣用伎倆。（記者鄭淑婷翻攝）

    警方檢視李男與女網友的對話，是詐騙集團的慣用伎倆。（記者鄭淑婷翻攝）

    警方檢視李男與女網友的對話，是詐騙集團的慣用伎倆。（記者鄭淑婷翻攝）

    警方檢視李男與女網友的對話，是詐騙集團的慣用伎倆。（記者鄭淑婷翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    警破假投資詐欺機房 犯嫌放天燈祈求「月月百萬」
    2022/12/16 15:56

    警破假投資詐欺機房 犯嫌放天燈祈求「月月百萬」
    老婦想匯款60萬元給詐團 還假稱是家中裝潢要花錢
    2022/12/16 11:54

    老婦想匯款60萬元給詐團 還假稱是家中裝潢要花錢

    台南關廟最大造鎮案 時間房價吸引南科購屋
    金管會又遭冒名詐騙！不法業者以官員名義推薦個股
    2022/12/15 20:07

    金管會又遭冒名詐騙！不法業者以官員名義推薦個股
    4中國男在澳洲設公司詐美國人 不法所得逾30億
    2022/12/09 13:44

    4中國男在澳洲設公司詐美國人 不法所得逾30億

    MSF高雄攝影特展 鏡頭下的危機與希望
    社會今日熱門

    2022 卡達世界盃

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播