遭詐多次想彌補損失 桃園男遇「熱心女網友」險又入虎口

李男到銀行申辦約定帳戶，行員機警察覺有異報案，李男才驚覺自己又遇到詐騙集團。（記者鄭淑婷翻攝）

2022/12/17 10:44

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市李姓男子已多次遭到詐騙，日前他在交友軟體結識1名女網友，對方得知他的境遇後大表同情，主動表示可協助投資以彌補損失，並要李男到銀行申辦約定帳戶，行員機警察覺有異報案，警方趕抵好言相勸，李男才驚覺自己又陷入詐騙陷阱，原以為沒錢了不怕受騙，豈料差一點可能就失財又淪詐騙人頭，幸好及時被阻止。

桃園警分局景福派出所昨天接獲轄內銀行通報，李男前來申辦約定帳戶，疑似遭到詐騙，請員警到場協助勸導，巡佐黃建誌、警員鄭敦全立即趕抵，李男接受員警詢問時，很平靜地跟員警說，自己之前多次被騙，像是投資虛擬貨幣、博弈等，造成非常大的損失，最近透過交友軟體認識1名女網友，對方很同情他的遭遇，願意幫忙指導投資電子公司來獲利彌補損失，且對方說自己如果沒錢也沒關係，既然戶頭裡沒半毛錢就不可能再被騙。

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員警經李男同意查閱2人通訊軟體對話，發現對方所使用的話術，就是詐騙集團慣用伎倆，隨即向李男解釋，對方先是要求開設額度300萬元的約定帳戶，之後會以投資為藉口，要求辦理信用貸款等方式轉帳詐騙，也可能將詐騙款項匯至該約定帳戶，再透過李男領出或轉匯，導致他在不知情下淪為人頭帳戶兼「車手」，最糟的是，既被騙錢又成為詐騙集團幫兇，一席話讓李男啞口無言、冒冷汗，立即終止申辦帳戶的念頭。

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警方檢視李男與女網友的對話，是詐騙集團的慣用伎倆。（記者鄭淑婷翻攝）

警方檢視李男與女網友的對話，是詐騙集團的慣用伎倆。（記者鄭淑婷翻攝）

警方檢視李男與女網友的對話，是詐騙集團的慣用伎倆。（記者鄭淑婷翻攝）

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