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    印度詐團出沒南港展覽館 讀心術詐騙誘台人上當

    印度籍嫌犯持參展證件，向警謊稱來台觀光看展，卻被員警眼尖發現皮夾內有數張不同宗教照片、金錢價目表、黃色空白字卡等詐騙工具。（記者鄭景議翻攝）

    印度籍嫌犯持參展證件，向警謊稱來台觀光看展，卻被員警眼尖發現皮夾內有數張不同宗教照片、金錢價目表、黃色空白字卡等詐騙工具。（記者鄭景議翻攝）

    2022/12/19 14:44

    〔記者鄭景議／台北報導〕近日有一群印度籍詐騙集團，在北市南港展覽館一帶出沒，假藉向民眾表演讀心術，實質表演完後就會硬跟民眾索取金錢，不少來往上班族受害，有民眾甚至被騙走3000元，不堪其擾後報警，南港警分局本月4日逮捕3名印度籍犯嫌，依詐欺、強制等罪嫌移送士林地檢署偵辦。

    警方表示，接獲報案後就派員前往南港展覽館查看，隨即發現一名可疑的印度籍嫌犯，他持參展證件，向警謊稱來台觀光看展，卻被員警眼尖發現皮夾內有數張不同宗教照片、金錢價目表、黃色空白字卡等詐騙工具，正在盤問時，一名林姓民眾向警方表示，被該名男子，以類似讀心術的詐騙手法，向其索取新台幣3,000元，且於收取後仍持續糾纏。

    不料，當警方正於展覽館內調閱監視器畫面釐清案情時，發現另一名印度籍人士，正以相同手法對吳姓被害人實施詐術並索騙金錢、食物，當場逮獲，同時間在南港展覽館二館又有員警發現又有一名印度籍人士，身上持有相同詐術工具。

    警方調查，3名印度籍人士相互認識，犯案手法也都相同，均是跟民眾搭訕，利用算命或詐術精準預言，後續再向民眾糾纏索取錢財，不少上班族不堪其擾給錢了事，甚至有一名上班族表示身上沒帶現金後，詐團竟跟他索取手上的炸雞，可以說是無所不騙。

    南港分局呼籲，對於近日頻傳街頭有外籍人士透過與民眾以魔術手法互動，騙取財物等情事，務必提高警覺，勿輕易相信並交付錢財，若遇有類似情形，請立即撥打110報案專線，並且紀錄外型特徵以提供警方追查法辦。

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