冤家路窄！逃脫詐團魔爪再巧遇急報案 警方4嫌救3人

39歲謝男在網路求職慘遭詐騙集團誘騙囚禁，逃出後再次看到詐團成員，怒報警救人；中和警方獲報前往旅館攻堅，逮獲4名犯嫌，並救出3名被害人。（記者闕敬倫翻攝）

2022/12/16 00:46

〔記者闕敬倫／新北報導〕新北市39歲謝姓男子日前在網路求職，慘遭詐騙集團誘騙囚禁，趁被移轉期間逃出後，隔天再次於台北市南港區看到詐團成員，怒報警救人；中和警方14日獲報前往南港某旅館攻堅，逮獲4名犯嫌，並救出3名被害人，當場起獲現金、存摺、提款卡等證物以及毒咖啡包，警詢後將主嫌蔡男4人依詐欺、妨害自由及毒品罪嫌移送法辦。

中和警分局前天凌晨接獲謝男報案，他稱近日遭詐騙集團以「假求職」方式誘騙，被囚禁在新北市三重區某旅館內，見詐團要轉移陣地時，機敏趁隙逃出。

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不料，家住中和的謝男昨天去南港上班途中，在南港某旅館外巧遇囚禁他的犯嫌，懷疑該群詐團將要轉移據點，重操舊業繼續拐人頭戶，遂義憤填膺到中和警分局國光派出所報案。

中和警方獲報後動員轄內警力，並會同台北市南港警分局共組專案小組，14日凌晨4時前往南港三重路旅館進行攻堅，先逮獲22歲主嫌蔡男，之後循線在旅館218、510、516號房緝查，再拘捕17歲葉少、24歲陳男、20歲林女等3名共犯，順利救出41歲阮男、51歲高女、25歲紀男等三名被害人。

警方調查，以蔡男為首的詐騙集團利用臉書、求職網站張貼徵才廣告，誘騙數名被害人到旅館碰頭，蔡男一夥再強制押人進旅館控制行動，要求交出帳戶、存摺及行動電話，並拿出網路相關驚悚照恐嚇被害人，佯稱說「若不肯乖乖配合拘禁，就會與日前柬埔寨遭私行拘禁的被害人有一樣下場」。

蔡男4人甚至會用被害人的名義，在旅館登記住宿資料，以利於輾轉各地旅館，藉此規避查緝，原定規劃14日白天就要遷移據點，沒想到竟被謝男撞見，他後續還通報警方到場攻堅。

中和警分局偵查隊在現場搜索清查，起獲數包毒咖啡、4本存摺、3張提款卡、詐欺贓款新台幣2萬9100元、4支行動電話等，全案詢後依妨害自由、詐欺以及毒品危害防制條例等罪嫌移送士林地檢察署偵辦。

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中和警方14日凌晨前往南港三重路旅館執行攻堅，先逮獲主嫌，之後循線在旅館3個房間緝查，再拘捕3名共犯，房內找到毒品及手機、提款卡等證物。 （記者闕敬倫翻攝）

中和警分局偵查隊在現場搜索清查，起獲數包毒咖啡、4本存摺、3張提款卡、詐欺贓款新臺幣2萬9100元、4支行動電話等。（記者闕敬倫翻攝）

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