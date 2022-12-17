為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    醫師加LINE投資 兩千萬落詐團口袋

    詹醫師加入「Tyson Global」的投資網站，他的帳戶有四千多萬元，卻是「看得到、拿不到」。（警方提供）

    詹醫師加入「Tyson Global」的投資網站，他的帳戶有四千多萬元，卻是「看得到、拿不到」。（警方提供）

    2022/12/17 05:30

    〔記者張瑞楨／台中報導〕詹姓醫師誤信詐騙集團「獲利豐厚」之言，短短十天匯款二千多萬元投資金融商品，不到半月即獲利一倍，帳面金額高達四千多萬元，卻是「看得到、拿不到」，連本金都拿不回來，無奈向警方報案，警方逮捕趙姓與黃姓車手頭、廿三名車手，其中黃男與旗下兩名車手，還是竹聯幫平堂分子，檢方聲請羈押黃、趙等九人，法官卻裁定十萬、廿萬元不等交保。

    不到半月獲利一倍 看得到 拿不到

    調查顯示，詹姓醫師去年十一月加入一個「外匯投資LINE群組」，該群組有自稱投顧老師與會員的騙子約五十人，他們大唱雙簧，一搭一唱營造投資外匯黃金、外匯等金融商品，收益極豐的假象。

    詹男加入「Tyson Global」投資網站並開立帳戶，去年十一月底，先投入三百萬元試水溫，不到一週就獲利六十萬元，於是野心大爆發，從去年十二月六至十五日，短短十天匯款二千萬元，不到兩週獲利高達一倍猛賺二千萬元，帳面總金額達四千多萬元。

    想領回 又險被騙走5百萬

    詹想獲利了結，對方卻稱要先繳納五百萬元保證金，詹起疑沒繳，對方遂已讀不回，四千多萬元的帳面金額，他看得到卻吃不到，連本金二千多萬元都拿不回來，只好向警方報案。

    刑事警察局偵查第六大隊組成專案小組，依金流清查廿八個人頭帳戶，發現這二千多萬元，先匯到第一層人頭帳戶，再透過三、四層人頭帳戶，用層層轉帳手法洗錢，警方抓到下游金流車手、洗錢集團，但到底是誰詐騙詹男，仍在調查中。

    警逮詐團成員 法官竟交保

    警方今年八月至十月，在北市、基隆市等地拘提趙、黃兩名車手頭與共犯共廿五人，其中黃男與二名車手是竹聯幫平堂成員，趙姓車手頭還租商辦大樓，當旗下車手休息站，車手接獲指示後，可迅速到附近提領贓款洗錢。

    警方將廿五人依詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪，移送台北地檢署偵辦，檢方聲請羈押黃、趙等九人，但台中地院裁定十萬、廿萬元交保，其餘十萬元交保或請回。

    警方緝捕詐騙集團25人到案。（警方提供）

    警方緝捕詐騙集團25人到案。（警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    社會今日熱門

    2022 卡達世界盃

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播