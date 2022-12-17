醫師加LINE投資 兩千萬落詐團口袋

詹醫師加入「Tyson Global」的投資網站，他的帳戶有四千多萬元，卻是「看得到、拿不到」。（警方提供）

2022/12/17 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕詹姓醫師誤信詐騙集團「獲利豐厚」之言，短短十天匯款二千多萬元投資金融商品，不到半月即獲利一倍，帳面金額高達四千多萬元，卻是「看得到、拿不到」，連本金都拿不回來，無奈向警方報案，警方逮捕趙姓與黃姓車手頭、廿三名車手，其中黃男與旗下兩名車手，還是竹聯幫平堂分子，檢方聲請羈押黃、趙等九人，法官卻裁定十萬、廿萬元不等交保。

不到半月獲利一倍 看得到 拿不到

調查顯示，詹姓醫師去年十一月加入一個「外匯投資LINE群組」，該群組有自稱投顧老師與會員的騙子約五十人，他們大唱雙簧，一搭一唱營造投資外匯黃金、外匯等金融商品，收益極豐的假象。

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詹男加入「Tyson Global」投資網站並開立帳戶，去年十一月底，先投入三百萬元試水溫，不到一週就獲利六十萬元，於是野心大爆發，從去年十二月六至十五日，短短十天匯款二千萬元，不到兩週獲利高達一倍猛賺二千萬元，帳面總金額達四千多萬元。

想領回 又險被騙走5百萬

詹想獲利了結，對方卻稱要先繳納五百萬元保證金，詹起疑沒繳，對方遂已讀不回，四千多萬元的帳面金額，他看得到卻吃不到，連本金二千多萬元都拿不回來，只好向警方報案。

刑事警察局偵查第六大隊組成專案小組，依金流清查廿八個人頭帳戶，發現這二千多萬元，先匯到第一層人頭帳戶，再透過三、四層人頭帳戶，用層層轉帳手法洗錢，警方抓到下游金流車手、洗錢集團，但到底是誰詐騙詹男，仍在調查中。

警逮詐團成員 法官竟交保

警方今年八月至十月，在北市、基隆市等地拘提趙、黃兩名車手頭與共犯共廿五人，其中黃男與二名車手是竹聯幫平堂成員，趙姓車手頭還租商辦大樓，當旗下車手休息站，車手接獲指示後，可迅速到附近提領贓款洗錢。

警方將廿五人依詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪，移送台北地檢署偵辦，檢方聲請羈押黃、趙等九人，但台中地院裁定十萬、廿萬元交保，其餘十萬元交保或請回。

警方緝捕詐騙集團25人到案。（警方提供）

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