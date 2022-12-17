騙大學生到KK園區 詐團加倍給獎金

在集團中擔任主管兼督導的男子林志家，為台籍在緬甸最高幹部，返台後被檢警逮捕。（記者鄭淑婷翻攝）

2022/12/17 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園檢警偵破以卅二歲男子林志家為首的「亨泰人口販運集團」，以一條龍模式誘騙國人到柬埔寨、緬甸、泰國工作，如果成功誘騙到大學生，組員、組長及主管還可拿到加倍獎金，檢警今年八月先查到負責送機的陳姓女子，隨著緬甸KK園區被嚴查，林男等幹部陸續返台，檢警再逮捕十一名成員，桃園地檢署昨起訴林男等九人，林男收押中。

上鉤即專人協助通關

林男在集團中擔任主管兼督導，為台籍在緬甸最高幹部，負責指揮擔任組長的林姓女子、王姓男子及朱姓男子，旗下所屬組員則在緬甸刊登誘騙國人赴緬甸、泰國或柬埔寨的廣告訊息，待被害人上鉤，即遙控在台的陳姓女子，協助被害人通關、上機，抵達緬甸後再由舍監管理人王姓男子接機，直接送進KK園區內管理。

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檢警指出，被害人在園區內工作，可選擇在人事部從事詐騙人力招攬，或在業務部以假交友方式，詐騙歐美人士投資虛擬貨幣、黃金，每天工作十二小時、無休假，護照、手機都被收走，園區外有人持電擊棒看守，加上環境不熟、路途遙遠，被害人無力向外求援，若有人對外透露訊息被發現，動輒遭到毆打、電擊、關小黑屋或轉賣，業績不佳也會被體罰、毆打或轉賣。

集團開出高額獎金，其中人事部成功誘得被害人加入、業務部詐得金額，組員及幹部可拿到金額不等的獎金，若誘騙到大學生加入集團，可拿到九萬七千五百元泰銖獎金，不過，據成員供稱「東扣西扣，實拿沒有那麼多」。

亨泰人口販運集團 起訴9成員

檢察官塗又臻今年八、九月指揮桃園警分局發動三波行動，前後逮捕林男等十二人到案，檢方昨將林男等九人依刑法意圖營利，以詐術使人出國、詐欺取財未遂，及人口販運防制法、組織犯罪防制條例起訴。

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