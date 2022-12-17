招募外籍人士當車手 詐團出新招

霧峰分局專案小組發現，多位車手前往提領地點，皆透過步行或騎乘腳踏車，研判為同一集團所為。（霧峰分局提供）

2022/12/17 05:30

〔記者林旻臻／台中報導〕台中市霧峰分局偵破罕見的外籍移工詐欺集團，涉案的阮姓、胡姓及裴姓越南籍移工，三人以步行或騎單車，分別前往提領地點時，還刻意選擇監視器較少路段，以規避查緝，警方仍透過大數據分析逮獲三人，警詢後，將三名車手依洗錢及詐欺罪移送台中地檢署，台中警方今年已緝獲廿五名外籍車手，研判國內詐欺集團已有轉而招募外籍人士（含移工）的趨勢。

台中今年已緝獲25人

霧峰分局偵查隊長張漢章表示，警方十一月中旬接獲警政署通報，大里、霧峰區有多筆警示帳戶，於警示前就遭車手提領一空，警方成立專案小組，發現多名車手犯案手法如出一轍，都是騎單車或步行，研判同一集團，透過大數據分析，發揮「鷹眼專才」擴大調閱監視器追查，發現阮姓、胡姓及裴姓三名車手行蹤，並查緝到案。

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騎單車或步行 研判同一集團

中市警局長蔡蒼柏表示，詐欺集團車手普遍由台人擔任，本次罕見查獲外籍車手，可見詐欺集團已有招募外籍人士跡象，經統計，台中市今年已緝獲外籍車手廿五人，比去年有增加趨勢，警方將持續擴大追查幕後指使者。霧峰警分局則表示，目前還在追查幕後指使者，尚無法確定詐團鎖定外籍移工為車手的原因。

霧峰分局專案小組發現，多位車手前往提領地點，皆透過步行或騎乘腳踏車，研判為同一集團所為。（霧峰分局提供）

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