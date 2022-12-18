標榜「超貸、免保人」 小心都是詐團騙人頭戶手段

警方公布詐騙人頭帳戶的手法。（記者王冠仁翻攝）

2022/12/18 15:10

〔記者王冠仁／台北報導〕年關將至，有詐騙集團看準有些民眾需錢孔急、有借貸需求，於是假冒銀行專員以臉書貸款廣告、簡訊、LINE加好友方式，標榜「免聯徵，保證借款」，實際上則是要騙取民眾的銀行帳戶，當作收受詐騙款項的人頭帳戶。警方說，目前已經有不少人因此上當，甚至淪為詐騙案的「共犯」，民眾不可不慎。

刑事局今天發布新聞公布此類犯罪手法，也再次呼籲民眾，如果有借貸需求應尋求正當管道，詐騙集團會透過網路、簡訊刊登貸款資訊，民眾若不加以查證，恐陷入代辦貸款詐騙陷阱，不僅帳戶遭到凍結，還被列為詐騙案件共犯，必須負擔刑責。

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刑事局指出，桃園一名鍾姓女子平時擔任行政人員，她因為有信用卡費沒繳，無法到銀行辦貸款，但她又需要用錢。她透過網路發現某金融平台，對方標榜「不擔心任何信用，推出青年超值機車貸」，她留下資料後有名貸款專員與她聯繫，對方聲稱某銀行願意承貸，但是她要「包裝」收入證明以提高信用額度。

對方要求鍾女簽立一份協議書並提供名下5個帳戶給對方，3日後開始陸續有款項入鍾女帳戶。對方再通知她自帳戶領出款項交給「財務人員」，她於是陸續從銀行、ATM提領27筆共140萬元。直到事後她接到銀行通知，帳戶遭警示，才知掉入詐騙陷阱。

南部一名35歲李姓女工程師，也是因為上網尋求借貸，被相同手法行騙。對方要求她簽立合作協議書，要她將名下3個帳戶資料填入協議書內，對方與李女相約請假當天會有工程師前往取款，前後計有4筆款項入李女帳戶，李女自銀行臨櫃及ATM操作提領2筆計123萬元面交給對方，事後才發現受騙。

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警方公布詐騙人頭帳戶的手法。（記者王冠仁翻攝）

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