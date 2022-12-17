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    12/17 雙贏彩、今彩539 頭獎均摃龜！

    今晚（12月17日）開獎的第111000301期今彩539與雙贏彩，頭獎均摃龜。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

    今晚（12月17日）開獎的第111000301期今彩539與雙贏彩，頭獎均摃龜。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

    2022/12/17 22:16

    〔即時新聞／綜合報導〕今晚（12月17日）開獎的第111000301期今彩539與雙贏彩，頭獎均摃龜。

    第111000301期雙贏彩中獎號碼為「01、03、04、05、09、11、12、14、15、17、22、24」，頭獎摃龜；貳獎共2注中獎，每注可得10萬元；參獎共105注中獎，每注可得500元；肆獎共1281注中獎，每注可得100元。

    第111000301期今彩539中獎號碼為「03、10、11、12、24」，頭獎摃龜；貳獎共251注中獎，每注可得2萬元；參獎共7302注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬995注中獎，每注可得50元。

    第111000301期39樂合彩中獎號碼為「03、10、11、12、24」，四合共2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共246注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8341注中獎，每注可得1125元。

    第111000301期3星彩中獎號碼為「228」，正彩共96注中獎，每注可得1萬2500元。

    第111000301期4星彩中獎號碼為「0998」，正彩共3注中獎，每注可得12萬5000元。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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