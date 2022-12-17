臉書「單身社團」覓真愛？淪為「小王」還挨告 法官判免賠

謝姓男子於臉書「單身單親交友社團」結識女子小芳，卻沒想到小芳不是單身，自己淪為「小王」。（示意圖）

2022/12/17 13:20

〔記者張瑞楨／台中報導〕謝姓男子去年1月於臉書「單身單親交友社團」結識女子小芳，小芳宣稱單身中，雙方很快於去年2月熱戀同居，但也很快於5、6月分手，不料，小芳的丈夫李姓男子，卻發現兩人性愛照與甜蜜對話，氣得控告謝男，索賠70萬元，謝男答辯說，他誤信小芳已離婚之言，並無破壞別人家庭之心，台中地院法官認為，雙方透過臉書「單身單親交友社團」認識，此社團由單身、單親男女組成，謝男誤信小芳是單身，判決謝男不用賠償。

判決書指出，李男主張，謝男透過臉書與她的妻子小芳（化名）於去年2月認識，雙方同居3個月，每天都發生性行為，直到小芳從謝男住處搬回來，他才無意間看到謝男與妻子小芳兩人LINE甜蜜對話與性行為照片，小芳也坦承出軌，據此請求謝男賠償精神慰撫金70萬元。

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謝男則答辯說，他不知小芳婚姻狀況，兩人是在去年1月，於臉書「單身單親交友社團」結識，且認識後他多次詢問確認小芳是單身，始進而建立感情，兩人同居時，小芳也告訴他的父母親家人，自己已與前夫離婚，之後，因個性不合、他也結交新女友，兩人去年5、6月間分手，但小芳還是在分手之後，又用LINE持續傳送「情人節快樂」，他堅持不再與小芳有情感關係，不回應小芳，他並沒有破壞小芳與李男婚姻之意。

台中地院法官認為，雙方於「單身單親交友社團」認識，該社團是由單身、單親男女組成，李男主張謝男知道小芳已結婚，需負起舉證之責，從現有證據看待，謝男是誤信小芳單身之說，並非故意或過失侵害謝男的配偶權，據此判決謝男不用賠償，可上訴。

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