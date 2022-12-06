小三全裸躺沙發讓人夫摸奶 狂嗆醫師娘「你老公3秒射」

小三連續傳LINE騷擾元配稱：「你們診所外面我們都車震了」、「你要不要找人來比較一下啊、你老公說看到我他就忍不住」、「你老公是3秒射、看到我是這樣啦、對死魚可能會久一點」、「總統套房開房間」等，被高雄高分院判賠。（情境照）

2022/12/06 07:23

〔記者鮑建信／高雄報導〕醫師娘小茹（化名）指控其夫與舊情人小惠（化名）偷情，對方自承「免費當妓女4年」，還嗆「你老公是3秒射」、「診所外車震」等，被橋頭地院判決賠償35萬元遮羞費。

小茹指出，其夫阿榮（化名）在結婚前，與販售醫療器材的小惠因業務往來而認識，進而成為男女朋友。不料，阿榮結婚後，竟仍與小惠藕斷絲連，兩人甚至在她住處客廳，全裸在沙發上愛撫。

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此外，2021年6月間，小惠在其臉書帳號分享阿榮所開設的醫美診所，並發言稱「老娘免費當你（指阿榮）4年妓女，你好歹有點表示」，她還稱阿榮「老公」、阿榮母親「婆婆」，足證2人有不正常交往關係。

小茹又說，後來其夫欲結束這段感情，小惠竟連續傳LINE騷擾她稱：「我跟你老公手牽手一起找律師」、「你們診所外面我們都車震了」、「你要不要找人來比較一下啊、你老公說看到我他就忍不住」、「你老公是3秒射、看到我是這樣啦、對死魚可能會久一點」、「總統套房開房間」等，小茹憤而要求賠償80萬元精神撫慰金。

小惠則說，曾與阿榮交往、出遊，並因他工作忙碌，幫忙照顧其母親，但這些都是婚前之事，後來得知他結婚，有被欺騙的感覺，於是有意分手，卻遭阿榮挽留，求她原諒，還堅稱日後會對她更好，雖繼續交往，卻僅止於工作需要。

後來，2人曾因分手數次起爭吵，她卻遭阿榮毆打、騷擾，因而飽受精神折磨，並前往精神科求診，否認侵害配偶權。

橋頭地院審酌小茹提出截圖等證據，及小惠坦承裸躺沙發被阿榮摸奶、傳當免費妓女等訊息，並審兩造職業、學歷等因素，判決她應賠償35萬元精神撫慰金，可上訴。

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