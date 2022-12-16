女騎車買菜前先喝一杯 這下午餐不用煮了

黃女先喝1杯啤酒後，騎車到菜市場買菜，警方攔下酒測依法送辦。（讀者提供）

2022/12/16 08:32

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄黃姓女子外出買菜前，竟先喝1杯啤酒再騎車到菜市場，口罩未戴好露出面容，警方眼尖發現將她攔下，酒測值0.33毫克超標，這下午餐來不及煮了，將她依公共危險罪嫌送辦，黃女感到悔不當初。

鳳山警分局新甲所警員賴志信、黃冠中13日上午11時許巡邏行經鳳山區保泰路、善士路口時，發現黃姓女騎士（47歲）騎車口罩未戴好，臉色泛紅，懷疑她有酒駕，將她攔下盤查身分。

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警方盤查過程中，發現黃女酒氣濃厚，先以酒精感知器感應，發現確有酒精反應，黃女坦承「剛剛有喝一杯啤酒啦！」警方施以呼氣濃度測定，酒測值0.33毫克，超過法定標準，她一度疑惑「0.25毫克就算超標了？不是1.25毫克嗎？」

警方詢問「真的只喝1杯啤酒？」黃女才坦承自己昨晚與朋友喝了2罐啤酒，應該是殘餘酒精還沒消退，早上又獨自喝了1杯酒後，就出門到菜市場買菜，這下午餐來不及煮了，對於酒駕行為悔不當初。

警訊後將黃女依公共危險罪嫌移送法辦，警方表示，酒後駕車不僅自身安全堪慮，且容易危害到其他用路人安全，呼籲民眾酒後勿開車或騎乘機車，千萬勿心存僥倖。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

黃女先喝1杯啤酒後，騎車到菜市場買菜，警方攔下酒測依法送辦。（讀者提供）

黃女酒後騎車被依法送辦。（讀者提供）

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