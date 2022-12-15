獨家》證明悔意？男弒母分屍判無期 開庭呈上手抄27本經書

朱姓男子弒母棄屍被判無期徒刑，高院今提訊他，朱抱著抄寫27本經書的「作品」出庭，他強調抄經書可證明他有心悔改。（記者楊國文攝）

2022/12/15 12:36

〔記者楊國文／台北報導〕26歲朱姓男子因患有思覺失調症，被母親從安養之家接回家照顧後，卻因口角刺死母親，再分屍以垃圾袋丟到社區垃圾車棄屍，朱男落網時一度否認弒母，聲稱是殺大豬，新竹地院依殺直系血親尊親屬罪，判朱男無期徒刑，上訴後，高等法院今開庭，朱男帶著一大袋資料當庭呈送法官，聲稱是抄27經書的「作品」，「這能證明我有心悔改」。

高院今上午提訊在押的朱男召開延押庭，受命法官陳筱珮詢問朱男，其羈押期將於12月28日屆滿，詢問他目前健康狀況是否良好？對延長羈押有無意見？朱男卻拿出一大袋沈甸甸的資料，呈送給法官。

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朱男表示健康情形不錯，強調這些資料是他花很多時間抄27本經書的作品，希望法官過目。法官陳筱珮表示，支持朱男抄經書、反省自己犯下的重大過錯，重點是必須真心悔改才行，只抄經書並無不代表真心悔過，朱男立即答覆「我真的有心悔改！」，希望法官能過目。

高檢署檢察官蔡孟利針對朱男延押一事表示，朱男仍有羈押的必要性，建請合議庭應延押。

檢方指控，朱姓男子的父親早逝，與母親相依為命，後來在西元2020年入住安養之家，去年9月5日被母親接回照顧，卻發生口角衝突，朱男將母親刺死，而朱男也因手腳割傷需就醫手術，但醫院聯繫不上母親。朱男的舅舅尋找朱母，到朱男家中發現，客廳有大量鮮血，向警方報案。

警方找到朱男，但他始終無法交待母親行蹤，警方察覺有異，調閱社區監視器後，發現朱母在那段期間，並無出門，卻發現朱男有拖行4包黑色垃圾袋，到社區垃圾子母車丟棄，經查，垃圾袋內裝的是朱母的屍塊，其弒母犯行明確。

案發後，警方找到住院的朱男，他一度否認殺害母親，最後坦承犯行。

新竹地院審理認為，經鑑定，朱男罹患思覺失調症，但朱男也坦承弒母是策劃長達4個月後才動手，依據他犯後毀屍滅跡等事證，可證明其辨識行為違法能力，未達不能辨識或顯著減損程度，審酌朱男砍刺母親數刀致死，事後又肢解屍體，丟棄毀跡，手段凶殘，今年8月判他無期徒刑，褫奪公權終身。全案上訴高等法院審理中。

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