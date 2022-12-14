假博弈詐團「養套殺」坑殺 21歲情侶檔首腦爽開藍寶堅尼

情侶檔的行頭驚人，圖右為藍寶堅尼Urus休旅車。（警方提供）

2022/12/14 17:16

〔記者許國楨／台中報導〕台中市年21歲情侶檔住豪宅，以藍寶堅尼等名車代步，戴名表、背精品包，但他們不是富二代，而是假博弈詐騙集團首腦，以所謂「養套殺」模式坑殺被害人牟取暴利，案經刑事局中部打擊犯罪中心循線查獲，法院8日更審裁定，這對情侶檔與其他22名共犯全數羈押禁見。

為防杜詐欺集團承租高級商辦大樓隱匿其中，刑事局中打與台中市警局成立專案小組，重點清查台中市區假科技公司高度密集的高級商業大樓，調閱資料彙整分析追查詐欺機房或洗錢水房，歷經近1年長期蒐證偵查，掌握以21歲游姓主嫌及同齡邱姓女友為首的假博奕詐欺集團。

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專案小組鎖定集團在七期新式商辦大樓內3處樓層機房，報請台中地檢署檢察官潘曉琪指揮刑事局中打、台中、台北及彰化警局出動百名警力，11月9日發動搜索，拘提游姓情侶檔、幹部及員工共28人，在機房查扣電腦主機37台、筆記型電腦10台、手機100支、監視器3組、路由器、分享器及筆記本等贓證物。

警方也在情侶檔首腦豪宅查扣現金62萬8千多元，市價1500萬藍寶堅尼Urus休旅車及BMW 名車2部，百達翡麗、勞力士綠水鬼、基本款就要400萬的Richard Mille等名錶5支，以及HERMES、Burberry、CHANNEL名牌包14個，行頭驚人。

訊後全案依詐欺、賭博、洗錢防制法及組織犯罪條例等罪嫌移送法辦，法院12月8日更審裁定游嫌等24人全數羈押禁見。

警方指出，這犯罪集團會以「養套殺」模式坑殺被害人，首先「養」，以「儲值萬元送點數」、「首儲會員送點數」、「贈送點數可出金」、「日日返水」、「出金3日內到帳」等誘人廣告發送簡訊吸引成為會員。再來是「套」，以安插報明牌、協助投注代操獲利，或利用博弈客服私下與被害人培養感情，加入1人分飾多角投資顧問老師LINE群組，再轉介至假虛擬貨幣平台投資獲利。最後「殺」，以「代操獲利手續費」、「出金作業手續費」、「繳交報稅金額」、「非洗錢行為確認保證金」等各式理由，拒絕被害人出金兌現。初步清查，1年來已有超過百人受騙，詐財金額上看3千萬元。

中打大隊長廖水池提醒民眾，博弈事業常以合法求職平台，以高薪為誘因招募員工，發現工作內容涉嫌違法，應儘速脫離，向警察機關檢舉；切勿相信標榜高報酬、保證獲利等投資廣告，避免遭詐騙又觸法。刑事局將持續掃蕩任何類型詐欺犯罪，向上溯源追查幕後集團，查扣犯罪所得，斬斷不法金流，展現政府打擊詐欺犯罪組織決心。

警方將連同游姓情侶檔（前2名）在內的嫌犯送辦。（警方提供）

警方到詐騙機房查緝。（警方提供）

HERMES、Burberry、CHANNEL等名牌包14個。（警方提供）

警方查扣名表。（警方提供）

百達翡麗名表。（警方提供）

Richard Mille名表。（警方提供）

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