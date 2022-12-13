八旬婦菜園被蜂螫死 兒提國賠一、二審都敗...最高法院今發回更審

87歲李婦到菜園工作時被虎頭蜂狂螫致死，李婦兒子聲請國賠188萬多元，一、二審都判李姓兒子敗訴，最高法院今廢棄發回更審。（資料照）

2022/12/13 20:26

〔記者溫于德／台北報導〕宜蘭87歲李婦前年到菜園工作時，突然被虎頭蜂狂螫20個包致死，李婦兒子發現，早在事發前10天就有人通報宜蘭縣政府，農業處派人到場卻未拆除蜂窩，也未設立警告標示，導致悲劇發生，決定聲請國賠190萬多元，一、二審都判兒子敗訴，最高法院今廢棄判決發回更審，最高法院認為，位於高壓電桿的虎頭蜂巢被拆除前，公務員未對峰巢作出警示行為，與李婦死亡是否具有因果關係，二審並未詳查。

2019年6月29日，民眾向宜蘭縣政府反映，宜蘭市慈航路500巷某房屋附近的高壓電桿上有虎頭蜂巢，農業處派捕蜂業者到場，未立即摘除，也未設置警戒標誌、封鎖現場等；而李女同年7月9日在距離電桿約3到5公尺的菜園工作時，誤入虎頭蜂攻擊範圍被螫死，宜縣府當日緊急派員摘除蜂巢。

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李婦兒子主張，宜縣府本應於3日內處理完畢，卻給台電公司5天時間斷電，有裁量不當的過失，且未及時摘除蜂巢與媽媽死亡間，具相當因果關係，因此向宜縣府訴請國賠190萬多元。

一審宜蘭地院指宜縣府公務員對該峰巢並無怠於行使職務的情況，判兒子敗訴。兒子上訴時，減縮求償金額為188萬多元。

二審高等法院指出，宜縣府當日接獲通報得知有蜂巢存在，立即請捕蜂業者派員到場，現場人員觀察後得知品種為黑腹虎頭蜂，卻因蜂巢位於高壓電桿上，有通電風險，作業困難而無法立即處理，回報現況給農業處。

經農業處與台電公司協調，台電人員2019年7月2日派員到現場勘查，發現蜂巢位在變壓器上的熔絲鏈開關橫擔上，需安排停電，然而，停電範圍有重點用戶5戶，要先行通知停電，決定排定同年7月9日夜間停電，工作天數從6天縮短為4天。

高院認為，宜縣府接獲通報當日即通知捕蜂業者派員處理，並積極協調台電公司配合進行斷電事宜與縮短作業期程，難憑「給予過長時間斷電」為由，認定宜縣府有裁量權行使不當的過失。

高院也認為，宜縣府可依個案情況裁量有無必要即時處置，因現場人員當下判斷不會立即危害人命，且需台電公司配合斷電、無法立即摘除，並經農業處協調配合斷電事宜，同事促請縮短作業期程，難認有何怠於執行職務情況，仍判兒子敗訴。

不過，最高法院認為，高壓電桿上的虎頭蜂巢被拆除前，公務員未對峰巢作出警示行為，與李婦死亡是否具有因果關係，二審並未詳查，因此今日廢棄原判決發回更審。

虎頭蜂巢位於高壓電桿上。（宜蘭縣議員林麗提供）

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