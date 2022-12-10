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    連人帶車在大溪漁港墜海 駕駛討國賠結果出爐

    林男駕車行經大溪漁港道路，直行未轉彎，墜入港區海域。（記者蔡昀容翻攝）

    林男駕車行經大溪漁港道路，直行未轉彎，墜入港區海域。（記者蔡昀容翻攝）

    2022/12/10 13:04

    〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕林姓男子去年12月到大溪漁港採買魚貨，回程駕車行經第一港區（舊港）碼頭邊道路，卻直行未轉彎，連人帶車墜海。林男主張，碼頭未設鏈條、石墩等阻隔設施，害他墜港、車輛全毀，向管理養護機關宜蘭縣政府海洋及漁業發展所提出國家賠償，財產損失及精神撫慰金共100萬元。宜蘭地方法院認為，林男過失責任較大，應負8成責任，縣府海洋所未設相關安全或警示設施，有2成責任，判海洋所應賠6萬9200元。

    判決書指出，林男2021年12月27日駕駛休旅車到大溪漁港採買魚貨，回程行經舊港區內道路連接至台二省道的轉彎處時，連人帶車墜入港内海域。

    林男主張，岸邊未設鏈條、石墩等阻隔設施，才導致墜海，他因此花錢請人潛水拖吊，車輛也報廢；另，落海後雖成功逃出，沒有嚴重傷勢，但甚為驚恐，對他的精神造成難以磨滅的傷害，請求財產及非財產損害賠償。

    求償包含拖吊潛水工資9000元、車輛33萬7000元（2009年出廠，市面行情平均價），車内原有通訊設備價值約7450元、工具設備約7萬6000元、汽車音響價值約2萬1000元，精神撫慰金則索賠54萬9550元，總計求償100萬元。

    海洋所主張，漁港法等相關法令，並未規範一定要設置護欄、加裝鏈條、安全島，台灣大部分漁港，也顧及漁民上下船及搬運漁貨需要，未設阻隔設施，事故地點附近也設有「漁事車輛進出、禁止停車」標誌，提醒非漁事車輛不應通行，否認管理缺失。

    宜蘭地方法院認為，往來事故地點的車輛，若轉彎徧離極易墜海，有設置安全設施的必要，例如警示及遵行方向之標誌或號誌，指引人車正確行進方向；至於「漁事車輛進出、禁止停車」標示牌，並未禁止一般車輛進出，僅禁止停車，且設置於往第二港區（新港）方向處，在此案中無警示作用。

    宜院認定，海洋所未設相關安全或警示設施，導致林男誤判行車方向，未進行轉彎，造成人車墜海，確實欠缺安全設施設置管理；不過，林男已至大溪漁港購買魚貨3、4次，對整體大溪漁港路況應該清楚，卻僅聽信電子導航指示，沒有目視注意路況，未轉彎而直行導致墜入港區，過失重大，因此林男應負8成責任，海洋所負2成責任。

    宜院表示，林男未證明通訊、音響等設備，於事故當下處於車內，而事故對他造成的精神傷害，也未進一步提出證明，因此前述求償不應准許；林男的車輛、拖吊潛水工資損失，合計34萬6000元，予以准許，經過失相抵後，縣府海洋所有2成責任，應賠償林男6萬9200元。

    對於判決結果，海洋所回應，對方有提起上訴，海洋所會尊重後續司法判決。

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