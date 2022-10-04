夫甩竿瞬間墜海 妻無力搶救

台中港務消防人員為田男CPR急救，惜仍回天乏術。（記者歐素美翻攝）

2022/10/04 05:30

合法釣點 沒站好翻落三層樓高海面 釣客用釣具先固定 仍回天乏術

〔記者歐素美／台中報導〕六十六歲田姓男子昨清晨在知名釣點台中港北堤垂釣，不料，甩竿時田男疑沒站好，竟也跟著掉落海面，穿著救生衣的田男在水面漂浮，其他釣客見狀，趕緊用釣竿將他固定，以免他往外海飄，並打一一九求救，台中港務消防隊將他救起時，田男已無呼吸心跳，送醫不治。

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這起意外事故發生在昨天上午七點左右，田姓男子與太太從桃園南下台中港北堤海釣示範區釣魚，據目擊的釣客表示，田男站在釣魚平台最尾端，不料，當他將釣竿甩出去的同時，人竟然也跟著掉落海面。

釣魚平台跟海面的落差約兩三層樓高，其他釣客看見田男落海後在海上漂浮，趕緊用釣具將他固定住，以免他往外海漂。

台中港務消防隊獲報到場，兩名消防人員下到消波室（海堤間隔的空間），將田男拖上救生艇，但田男已無呼吸心跳，經CPR急救，並送往梧棲童綜合醫院治療，院方表示，田男到院時已無呼吸心跳，經急救仍告不治。

田男的太太當時也在一旁，她向警方表示，丈夫因沒有站好，才會跌入海裡；消防人員則表示，田男原本有穿著救生衣，消防人員打撈時，其救生衣才脫落。

台中港北防波堤是全台第一個海釣示範區，台中港務分公司自二○一九年十月一日起，開放全段二八一八公尺的防波堤供民眾垂釣，並委由台中市台灣釣魚人大聯盟協會管理營運。

有穿救生衣、沒外傷 死因待釐清

該協會理事長詹宗欽表示，民眾到北防波堤垂釣，需穿著救生衣及防滑鞋，田男曾來垂釣上百次，也都依規定穿著，但他未將冰箱放在防波堤內側，而是放在外側緊鄰消波室附近，甩竿後要坐在冰箱上，因一時沒坐正及坐穩，才整個人掉進消波室，翻落海面。

詹宗欽表示，釣魚甩竿時要注意腳步要踏穩，周遭有沒有障礙物，是否為安全地區，以免發生危險，田男可能是一時疏忽，冰箱沒有放穩才導致意外發生，且落海時沒有外傷，究竟是何原因死亡，有待檢察官相驗釐清。

田男釣魚時不慎摔落海面，台中港務消防人員獲報前往救援。（記者歐素美翻攝）

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