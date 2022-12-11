臉書討債嗆聲引不滿 男大街上被打還被關在公廁

警方在公廁中救出李男，並逮捕負責看管的兩名曾男同夥。（記者徐聖倫翻攝）

2022/12/11 16:34

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市三重區發生擄人案，李姓男子借20萬給29歲林姓女子，但林女過期未還，李男在臉書嗆聲，林女找49歲曾姓友人協調，雙方相約三重街頭協調未果，曾男與同夥共5人當街開扁李男，還將李押往中和，警方獲報在中和某公園公廁將李男救出，並將曾男等人逮捕歸案。

據了解，林女資金周轉不靈，找李男借20萬元，但過了約定還款期限，林女還不出錢，李男憤而在網路上開嗆。林女找了友人曾男協調，曾男5日先拿3萬給李男，並承諾隔2天再將剩餘17萬結清，未料李男拿了錢也答應延期，卻仍在網路嗆聲，此舉令曾男大為光火。

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曾男一氣之下相約李男7日晚間11時許，在三重區大智街某連鎖咖啡店談判，曾男帶著同夥一共5人赴約，李男則隻身前往，雙方一見面便互飆國罵，李男以為曾男等人在大街上不敢動手，豈料李男當場就被圍毆，曾男等人還抄起騎樓上的椅子猛砸李男，最終李男被曾男同夥押上車帶往中和。

警方獲報兵分多路前往逮人，先是在五股區逮捕主嫌曾男與欠債的林女，另在三重區逮捕曾男同夥的其中2人，最後在中和中興街公園的公廁內將李男救出，負責看管的2名同夥也被捕。

警詢時，曾男等人承認犯案，並稱不是不還錢，是李男太咄咄逼人，另警方調查，其實被害的李男也身背8條通緝。警將曾男等5人依妨害自由、傷害等罪嫌移送新北地檢署，李男則解送士林地檢署。

曾男與同夥等5人遭警方移送法辦。（記者徐聖倫翻攝）

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