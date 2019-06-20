準「白衣天使」走樣？ 疑賣淫又染毒還債

2019-06-20 21:20

〔記者王捷／台南報導〕原本可能成為「白衣天使」的羅姓女子，因父母欠債自殺人生走樣，讓她淪落紅塵疑似賣淫又染毒，連5千元都還不出來。她的生世是否真的如此坎坷？警方表示不得而知，羅女的身分曝光，是因她與一名葉姓女子有財務糾紛，葉女不滿羅女欠錢，將羅女照片、行徑PO網，羅女揚言提告，但當警方找上羅女時，她卻表示還在考慮，至於羅女是否吸毒，警方會深入了解。

據了解，羅女原本就讀護專，胞兄在教育大學夢想當老師，她的父母靠栽種高冷蔬菜維生，但8、9年前因歉收，被迫向錢莊借錢，大約7年羅的父母成受不了千萬債務，到汽車旅館吞下農藥自殺，羅女選擇放棄學業，「打工」幫助胞兄完成學業，當時她坎坷的身世，引起外界關注，捐款協助她度過難關。

7年過去了，羅女輾轉來到台南，靠賣身賺錢，葉女說，羅女見到心軟一點的人，就搬出可憐的身世，疑似花光社會捐款幾百萬後，就到台南賣身，當時她見羅女可憐，就借了12萬給羅女，要求羅別再賣身，也沒要求羅女寫借據，結果一切都是騙人的，現在羅女還是在當外送小姐，她發現以後就要求羅女還錢。

葉女要求羅女一個月還一萬元，但羅女還不出來，改成一個月還5千元，還用加班、不能匯款等百般理由拖延了3個月，後來羅女反過來嗆葉女，她沒錢「恐嚇」她也沒用，如果一定要逼迫她還錢，她就要報警，讓葉女一氣之下決定PO網，並說可憐之人必有可恨之處。

羅女在臉書上被開了「副本」，並將羅女的照片一同公開，不僅引起警方注意，也釣出認識羅女的人，還加碼爆料羅女有吸毒。警方則指出，葉女不只一次PO網肉搜羅女，警方也曾問過羅女是否要到警所提告妨害名譽等，但羅女幾次都說要再考慮，至於羅女身世是否這麼坎坷？警方無從得知，不過羅女是否有吸毒，會深入調查。

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