婦人賒帳狂買彩券 4年還了2110萬還欠610萬

2019-06-11 19:00

〔記者林嘉東／基隆報導〕蘇姓婦人沒錢買刮刮樂，卻以賒帳方式向投注站下注，累計4年積欠投注台幣610萬；蘇女還不出錢來，還拿房產供擔保，最後因無力償還挨告。基隆地院判處蘇女敗訴，要償還投注所欠的610萬元台幣。

記者拜訪位於基隆市成功一路上的金佳昌投注站。投注站小姐稱，這間投注站已換老闆，現在老闆已不是葉女。

葉男起訴指出，女兒自2014年初開金佳昌投注站，販售電腦型彩券及刮刮樂，年底12月開始，住在投注站附近的蘇女開始來下注，蘇女開始還有付錢下注，與女兒熟識後，開始賒帳，等累積到一定數額時再以現金清償，不過每次清償時均未全數結清。

葉男說，女兒考量蘇女投注金額頗高，為了留住蘇女這個客人，未免積欠台彩公司過多，由女兒自掏腰包代為墊付給台彩公司。

但女兒與蘇女議定，由蘇女與金佳昌投注站以按日對帳方式核對當日積欠帳款，再由女兒代蘇女償還積欠金佳昌投注站的帳款，等蘇女有錢再匯款至女兒的帳戶內。

葉男指出，蘇女2016、2017年間購買頻率愈趨頻繁，幾乎每日均至金佳昌投注站購買電腦彩券及刮刮樂，每次購買金額均達數萬元至10數萬。

葉男主張，女兒等蘇女累積欠款一定數額後，會催促蘇女償還積欠款項，蘇女雖然有還，但只還一部分，推說要等定期存款到期後再還款。

女兒計算蘇女到2018年1月匯款還款後，仍積欠數百萬未清償，由於女兒也是向人借錢幫蘇女還積欠投注站的欠款，要求蘇女償還欠款，蘇女2018年4、5月間持基隆一筆土地與房屋所權狀與新北市一間房屋所有權狀供女兒擔保，請女兒向銀行詢問貸款事宜。

葉男說，女兒因而結算至2017年5月1日止，蘇女累計共積欠610萬元，蘇女簽立借據並提出不動產為擔保。

法院審理時，蘇女稱，她確實有從2016年底在金佳昌投注站購買彩券、刮刮樂，也有經葉女同意，延期給付買賣價金。

蘇說，她2017年5月1日簽借據後，從她個人帳戶及女兒的帳戶陸續匯款至葉女帳戶，迄2018年1月18日止，共匯款2110萬元，債務已清償完畢。

法院認為，蘇女提出的歷史交易清單匯款總額與借款金額不符，匯款日期又都在蘇女簽立借據之後，無法證明已清償債務。

法院認為，蘇女主張已清償葉女欠款，卻不能舉證她償還葉女的金額，因此認定葉女請求蘇女償還所欠的台幣610萬元有理由，判蘇女敗訴，要償還所欠款項。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法