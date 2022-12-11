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    女慣竊假裝到廟宇求心靈寄託 竟另涉住宅竊案共15案

    黃姓女慣竊假裝到高雄慈濟「靜思堂」尋求心靈寄託，趁隙行竊5名被害人皮包及現金。（圖由民眾提供）

    黃姓女慣竊假裝到高雄慈濟「靜思堂」尋求心靈寄託，趁隙行竊5名被害人皮包及現金。（圖由民眾提供）

    2022/12/11 10:36

    〔記者方志賢／高雄報導〕46歲黃姓女慣竊假裝貴婦謊稱遇人不淑，到高雄慈濟「靜思堂」及左營廟宇尋求心靈寄託，趁隙行竊5名被害人皮包及現金，黃女還戴長假髮變裝到銀樓盜刷買黃金項鍊，警方鎖定黃女涉案，在左營住處將她逮捕，查出黃女2個月另涉攤商順手牽羊及住宅竊案共15案，被害人損失達200萬元，訊後依竊盜罪、侵入住宅等罪嫌送辦。

    今年11月25日至27日，高市河堤南路高雄慈濟「靜思堂」陸續發生5件皮包失竊案，損失達11萬元，轄區三民二警分局民族所所長林卓材組專案小組偵辦，擴大調閱監視器，鎖定黃女涉案。

    警方查出黃女是名慣竊，佯裝貴婦到慈濟「靜思堂」及左營廟宇尋求心靈寄託，趁隙行竊5名被害人皮包及現金，另在左營某廟宇熟識被害人後，到被害人家中作客時，竊取鑰匙，再趁被害人不在家時進入屋內偷取價值65萬元金飾。

    警方也查出黃女在慈濟「靜思堂」偷皮包後，戴長假髮變裝到銀樓盜刷購買1萬9000元的黃金項鍊，黃女另在三民、左營、前金等區黃昏市場及果菜市場涉多件竊案，2個月來共犯下15案，被害人損失金額達200萬元。

    本月6日下午，警方持拘票及搜索票，到黃女左營租屋處附近埋伏，將她逮捕並進入住處搜索，共查獲被害人的身分證、駕照、手機、新台幣舊幣及變裝衣物假髮等物等，黃女辯稱行竊所得均已花用完。警方訊後依竊盜罪、侵入住宅、偽造文書罪、詐欺等罪移送高雄地檢署偵辦。

    黃女戴長假髮變裝到銀樓盜刷買黃金項鍊。（圖由民眾提供）

    黃女戴長假髮變裝到銀樓盜刷買黃金項鍊。（圖由民眾提供）

    警方查獲黃女變裝衣物及假髮等物。（圖由民眾提供）

    警方查獲黃女變裝衣物及假髮等物。（圖由民眾提供）

    警方查獲被害人遭竊的新台幣舊幣。（圖民眾提供）

    警方查獲被害人遭竊的新台幣舊幣。（圖民眾提供）

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