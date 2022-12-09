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    殘忍3惡煞！凌虐「炸邯鄲」討債 全裸咬炮漏斗插肛強灌水

    暴力討債三煞把鞭炮綁在債務人身上點燃，還戲稱是炸邯鄲，二審維持一審判決各7年10月徒刑。圖為民俗炸邯鄲活動，與本案無關。（資料照）

    暴力討債三煞把鞭炮綁在債務人身上點燃，還戲稱是炸邯鄲，二審維持一審判決各7年10月徒刑。圖為民俗炸邯鄲活動，與本案無關。（資料照）

    2022/12/09 19:42

    〔記者吳政峰／台北報導〕陳、呂、吳等三名男子替人討債，把債務人小昌（化名）押走、脫光衣服毆打，還把鞭炮放在小昌身上、口中點燃，戲稱「炸邯鄲」，接著逼小昌喝下沐浴乳，甚至把漏斗強行插入其肛門、強灌礦泉水凌虐，手法殘忍，一審均被新北地院依加重強制性交等罪判刑7年10月；二審高等法院認為一審判決無誤，日前予以維持。

    判決指出，3男受託討債，2021年8月間把小昌強行擄走載到山區，先暴力毆打並辱罵，再掏刀逼他脫衣全裸並打電話籌款還錢，無視小昌懇求「哥，對不起，可以不要嗎？」小昌無法順利籌得款項，被載回租屋處拿東西抵債，三煞見無值錢物品，又把他載到山區持球棒痛打，並持開山刀劃手臂。

    小昌被命令脫光，把鞭炮掛在身上並咬住砲盒，由陳男點燃，一邊炸一遍戲稱「炸邯鄲」。小昌被炸到全身發抖跳動大喊「好痛」、「對不起」。三煞見鞭炮燃盡，再朝他潑冷水，逼喝沐浴乳，並掏出漏斗強灌，恫嚇稱「給我喝！不要呸喔，呸我就打！」

    三煞凌虐上癮，要小昌改為趴臥姿勢，把漏斗插入小昌肛門內，強灌沐浴乳與礦泉水，並歡呼、叫罵「爽不爽？」小昌遭虐到倒地，仍被三煞命令立正站好，求饒無效，再度被球棒揮擊毆打，還被要求換上女裝取悅在場人士。三煞用手機錄下犯案過程，並上傳到群組取樂。

    直到警方獲報民眾報案綁架案，調閱監視器追查，才成功把小昌從凌虐現場救出，脫離苦海。一審新北地院認為三煞行徑殘忍，各判7年10月刑。三男覺得判太重，上訴求減刑。

    二審高院指出，一審量刑時已詳予審酌刑法各項情狀並綜合考量，判刑7年10月屬於刑罰裁量職權行使，未逾越法律所規定範圍，亦無濫用權限的情形。三男與小昌並不相識，僅因替人討債就犯案，難認一審量刑有何不當或違法，故駁回三男上訴。全案仍可上訴。

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