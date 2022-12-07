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    角頭自稱台聯主任多次送辦 仍受託潑漆恐嚇、暴力討債再被掃

    警政署署長黃明昭到刑事局，聽取查緝男子林鴻國為首的暴力犯罪集團簡報。（記者邱俊福攝）

    警政署署長黃明昭到刑事局，聽取查緝男子林鴻國為首的暴力犯罪集團簡報。（記者邱俊福攝）

    2022/12/07 11:28

    〔記者邱俊福／台北報導〕新北市蘆洲地區角頭林鴻國，10多年前便開始糾眾從事暴力討債，還對外自稱是台聯黨台北縣五股鄉分部主任，多次被逮送辦，還惡性誣告檢舉查緝的警員貪汙遭法辦，卻仍持續不改行徑，不僅受人委託暴力討債，還受託教唆小弟前往被害人住處潑漆、毀損監視器，刑事局偵四大隊第一隊今宣布將他再度檢肅到案，依法移送檢方偵辦。

    警政署署長黃明昭今天則連續3天親自到刑事局主持破案記者會，聽取報告，再次宣示除暴掃黑決心。

    警方調查，綽號「康宏」的54歲林嫌，在98年與106年因涉及暴力討債遭警方逮捕，之後因此還遷怒查緝的新北市蘆洲分局警員，檢舉其貪汙，遭依誣告罪嫌法辦，卻持續糾眾在地方遂行恐嚇、街頭聚眾滋事等暴力行徑。

    108年底，一名江姓男子因女友被洪姓男子搶走，心生不滿，便以20萬元委託林嫌教訓對方，林嫌隨即連續2天教唆旗下幫眾持木棍、油漆數袋等，驅車前往桃園市龜山地區洪男的住處潑漆、毀損監視器，另也受委託兩起暴力討債，以手銬、腳鐐控制被害人在其事務所據點。

    警方據報蒐證後，將林嫌提報為治平對象，陸續將他與旗下幫眾等7人查緝到案，查扣道具槍、手銬、腳鐐、電擊棒、各類型棍棒，以及被害人借據、本票及手機等不法贓證物，依恐嚇、妨害自由及組織犯罪等罪嫌移送檢方偵辦。

    男子林鴻國等7人被送辦。（記者邱俊福翻攝）

    男子林鴻國等7人被送辦。（記者邱俊福翻攝）

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