無業男上網申請紓困補助 「帳戶多275萬」被通知進警局

詐騙集團製作釣魚網站騙取個人及帳戶資料等。（民眾提供）

2022/12/09 08:59

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市50歲李姓男子於因無業需錢孔急，線上找到代辦申請紓困補助方案網址，未經查證點入釣魚網址後，輸入個人、銀行帳戶資料，不料，事後李姓男子接到銀行通知帳戶遭警示，才知被詐騙，帳戶已被其他被害人匯入275萬4千元。

左營分局指出，詐騙集團製作與衛福部官網相似的假網站（如mogov.tw），騙取民眾填輸姓名、身分證號、地址、上傳「身分證正反面照片」、「銀行帳號」、「網路銀行帳號、密碼」、「手機號碼」及「OTP驗證碼」等資料，讓民眾不疑有他，填輸後誤以為真網站而辦理紓困補助，實為騙取個人基本資料、銀行帳戶。

請繼續往下閱讀...

李男就是收到假網站釣魚後，在假網站輸入個人、銀行帳戶等資料，而遭詐騙集團作為收取其他被害人遭詐騙匯款的帳戶，再利用李男銀行帳戶將詐騙金額匯款至另一層銀行帳戶內，躲避警方查緝。

經查李姓男子帳戶共遭11位被害人匯款275萬4千元，經銀行通知帳戶遭警示及被害人報案後，始知其當初輸入的帳戶已遭詐諞集團所利用。李男7日經左營分局通知到案，李男表示自己收到簡訊後，心想政府紓困方案可以幫助無業的他度過一段時間，便沒有查證下將帳戶等資料照實輸入，十分懊悔，警方訊後依詐欺罪函送法辦，目前持續追查該詐騙集團資金流向。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法