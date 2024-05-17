男教友性侵3男童 醫院鑑定似有戀童傾向已形成固定犯罪模式

醫師鑑定認為翁男似乎有戀童傾向，且可能發展固定犯罪模式，台中地方法院判處他8年10月徒刑。（記者張瑞楨攝）

2024/05/17 16:22

〔記者張瑞楨／台中報導〕翁姓男子是中部某教會的教友，卻於2022至2023年間，猥褻與性侵害參加教會活動的3名男童，教會老師發現異狀而揭發，翁男坦承部分犯行，另有部分否認，台中地方法院囑託醫師鑑定，結果是翁男「似有戀童傾向」，且用照顧者的身分侵害男童，可能已形成一種固定的犯罪模式，法官認為他性侵或猥褻3名男童共8次，判處徒刑8年10月，可上訴。

判決書指出，翁男於2022年底，參加教會的聚會，結識同教會參加活動的3名男童（皆未滿14歲），他邀請3名男童至住處過夜，從同年底至2023年4月，陸續於住處侵害3名男童，包括俗稱「打手槍」等猥褻行為，或口交肛交等性行為，2023年4月8日，教會老師開車載一群兒童及青少年，要去聚會的路上，其中有一位兒童講出遭翁男性侵害與猥褻之事。

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這位老師說，他返回教會，逐一詢問其他兒童，又發現其他男童也疑似受害，這位老師還說，他曾親眼目睹，翁男會把男童抱坐在腿上，並靠近耳朵講話，老師轉告兒童的家長，3名男童的父母向中市警察局婦幼警察隊報案，台中地檢署依對未滿14歲之男子犯強制性交罪、對未滿14歲之男子為性交罪等罪名起訴。

台中地方法院審理時，翁男坦承部分犯行，部分犯行則否認，他辯稱是與男童洗澡時，不小心碰到男童的下體，不過，男童卻指控說，翁男「有用嘴巴吃我的臭臭香腸」，他有說不要，其中一名男童還強調，他的第一反應是質問「你幹嘛」，「我跟他講不要，叫他放開，我還有用手去擋他的臉，並且打他一巴掌」，還有男童說，翁男「搓我尿尿的地方，雞雞會痛」，以及「他都有用雞雞插入我的屁股」。

台中地院囑託衛生福利部草屯療養院鑑定，翁男似有戀童傾向，且以照顧者的身分侵害未成年男童，連續多次犯行，似乎已形成一種犯罪模式，有施以性犯罪強制治療的必要。

法官認為，翁男上述辯詞不足採信，依對未滿14歲男子犯強制性交罪、強制猥褻罪各1次，各判刑7年6月與3年6月，對未滿14歲之男子為性交罪共6次，每次判刑3年4月至3年6月，合併應執行8年10月，可上訴。

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