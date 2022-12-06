假冒台電、警察索電費詐48萬 民眾怒報警逮獲車手

新北市永和區日前傳出有詐團假冒台電、警察的詐騙手法，詐騙得手48萬多元，警方獲報循線追查，2日在板橋區逮獲詐團犯嫌，警詢後依詐欺罪嫌移送法辦。（記者闕敬倫翻攝）

2022/12/06 22:12

〔記者闕敬倫／新北報導〕新北市永和區日前傳出詐團假冒台電、警察的詐騙手法，有民眾接獲電話，佯稱要收取電費，再佯裝成警察恐嚇，要求交付48萬多元，以作為辦案押金，受騙民眾因深怕遭斷電，乖乖提領現金交給詐團，事後卻越想越不對勁，憤而到警局諮詢、報案；警方獲報循線追查，2日在板橋區逮獲詐團犯嫌，警詢後依詐欺罪嫌移送法辦。

被害人上月接到詐騙集團電話，對方誆稱自己是台灣電力公司，指他有電費未繳，會有警察機關與其聯繫，隨後接獲一名自稱警方的陌生來電，要求交付新台幣48萬元，作為欠繳電費的押金，待案件偵辦結束再行交還。

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被害人深怕家裡遭斷電，與詐團相約時間碰面，提領現金後交付車手，事後察覺程序疑似有問題，到永和警分局永和派出所詢問，始知遭詐騙破財，當場向員警報案。

警方後續組成專案小組擴大追查，並比對相關資料，本月2日向新北地檢署聲請拘票獲准，前往板橋區樂群路一帶拘提一名車手，全案詢後依詐欺罪嫌移送新北檢偵辦。

永和警分局表示，詐騙集團手法不斷重複、並利用民眾擔心財產受損，會花小錢保大錢的心理，進而詐騙做案，造成民眾不安，呼籲民眾只要聽到關於錢、保證金等關鍵字，全都是詐騙用語，應即時掛斷電話，此類詐欺案件對治安影響甚鉅，警方將極力追溯集團主謀及其他不法成員，迅速查緝到案，絕不容許不法分子擾亂社會秩序，展現警方維護治安的決心。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方獲報組成專案小組擴大追查，並比對相關資料，本月2日前往板橋區樂群路一帶拘提一名車手，全案詢後依詐欺罪嫌移送新北檢偵辦。（記者闕敬倫翻攝）

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