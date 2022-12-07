已婚7旬翁網交「父女戀」 險掉入愛情圈套

桃園市政府警察局楊梅分局草湳派出所員警昨天獲報，73歲陳姓老翁（左）疑被詐騙，向陳翁苦口婆心勸說。（圖由警方提供）

2022/12/07 13:07

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市楊梅區已婚的73歲陳姓老翁，在網路認識一名自稱30多歲的女子，雙方以「老公、老婆」相稱談起「父女戀」，日前該女聲稱要賣土地，但沒錢繳8萬元增值稅，向陳翁求助，昨天陳翁到銀行臨櫃匯款，所幸機警行員直覺有異，立刻報警，與員警聯手阻詐，幫助陳翁守住荷包。

桃園市政府警察局楊梅分局指出，楊梅分局草湳派出所昨天上午接獲台中商銀楊梅分行行員報案稱有人被詐騙，需要警方到場協助，該所警員莊國煜、彭子軒獲報趕赴現場了解。

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員警到場後，陳翁向警方表示，他與該女透過Line成為好友，雙方相談甚歡長達7、8個月，兩人「交往後」雖然未曾見面，但以老公、老婆相稱。警方表示，該女經過連月的甜言蜜語，日前向陳翁稱她要賣1塊土地，但沒錢繳8萬元的增值稅，便向老翁求助。

警方表示，老翁因被愛情沖昏頭到銀行匯款，所幸機警行員關懷提問發現有異，隨即報警。經員警苦口婆心勸說陳翁此為常見的詐騙手段，並舉相關案例說明，才讓陳翁明白是場騙局，願意停止與對方聯繫及匯款，成功攔阻詐騙。

楊梅分局對此呼籲，隨著人們普遍使用手機、網路發達，認識朋友的方式越來越多元，不法份子藉此方式詐財也層出不窮，提醒民眾網路交友應當謹慎，不要被網友單方面的說詞沖昏頭，以免賠了錢財又傷心，若有疑慮也可撥打反詐騙專線：165或110查證。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

桃園市政府警察局楊梅分局草湳派出所員警昨天上午獲報，73歲陳姓老翁（左）疑被詐騙，到場阻詐。（圖由警方提供）

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