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    竹市警偵破假投資虛擬貨幣詐欺水房案

    檢警逮捕邱男後向新竹地院聲押獲准。（記者蔡彰盛翻攝）

    檢警逮捕邱男後向新竹地院聲押獲准。（記者蔡彰盛翻攝）

    2022/12/07 09:20

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市警局第一分局與銀行合作，針對帳戶金流異常即時通報，果然發現邱姓男子等3名歹徒，將被害人所匯款項經層層轉匯後，再分別由邱男等3嫌各自提出，並將贓款購買虛擬貨幣，以此方式洗錢獲利，經報請新竹地檢署檢察官洪期榮指揮偵辦，檢警逮捕邱男等3人，向新竹地院聲押獲准，全案擴大偵辦。

    為防制及打擊詐騙案件，新竹市警察局第一分局與轄內各金融機構合作聯防，針對民眾大筆提、匯款部分做關懷提問，並針對可疑即時向警方示警，案經銀行行員發現提款民眾帳戶金流異常，且每日均有大筆匯入款項及臨櫃提款記錄，即通報第一分局派員偵查。

    第一分局經調閱相關資料比對165反詐騙平台，發現該異常帳戶係假投資詐騙案件第三層洗錢帳戶，立即成立專案小組，調閱相關金流資料及監視器畫面，發現嫌疑人邱男等3人，為謀求不法利益加入詐欺洗錢集團，利用遭詐騙被害人報案後，通報警示帳戶僅至第二層帳戶，再以自己名下帳戶作為詐欺集團第三層洗錢帳戶（水房工作），將被害人所匯款項經層層轉匯後，再分別由邱男等3嫌各自提出，並將該贓款購買虛擬貨幣，以此方式洗錢獲利。

    案經第一分局報請新竹地方檢察署檢察官洪期榮指揮偵辦，並協請轄內銀行行員協助對陳嫌等3人名下涉案帳戶示警，陸續將上開邱、陳、吳等3嫌拘提到案，並查扣不法所得63萬5千元，工作手機6支等證物，依刑法詐欺、洗錢防制法等罪嫌解送新竹地方檢察署偵辦並聲押獲准。

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