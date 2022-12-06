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    投資保健品、賣生基位連環詐騙高齡嬤 車手遭起訴

    基隆地檢署近日偵結，依涉犯詐欺取財罪嫌，將余男起訴。（記者吳昇儒攝）

    基隆地檢署近日偵結，依涉犯詐欺取財罪嫌，將余男起訴。（記者吳昇儒攝）

    2022/12/06 09:48

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕新北市一名年近80歲的林姓老婦將近百萬的血汗錢投資到「珍菌堂」牛樟芝後，取得元寶山生基位。今年5、6月間，林婦接到余男電話表示，要以每位80到120萬元收購其持有的生基位，但需先支付法會及憑證費用。林婦湊錢交給余男後，家屬發現異狀報警逮人。基隆地檢署近日偵結，依涉犯詐欺罪嫌，將余男起訴。

    檢警調查，余姓男子自稱是直銷公司人員，向林婦表示願意以每個單價80到120萬元不等價格，購買其手中的5個生基位，且已找到買家，但先需支付94萬元法會費用；7月間，余男帶著林婦前往行天宮，找到一名自稱是羅師兄的男子，對方稱日子已經看好了，要余男趕緊舉辦法會。

    林婦聽聞後，四處借款先拿10萬元給余男。余男得手後，8月間又與羅師兄到林婦家中，表示每個生基位需繳交產權憑證使用權利金30萬元，所以必須再繳交150萬元，生基位才能販售。

    林婦只好向親友籌款借錢，但只能湊出50萬元，準備交付給余男時，家人及時發現異狀，報警攔阻詐騙，保住50萬元。警方詢問後，依涉犯詐欺罪嫌將余男移送法辦。

    檢察官偵訊時，余男坦承有向林婦索取10萬元，並有和羅師兄向林婦表示要交付150萬元生基位產權憑證使用權利金。

    檢察官認為，余男的行為因屬接續犯，已經涉犯詐欺取財罪，事證明確，依法將余男起訴。

    據悉，林婦投資近百萬的「珍菌堂」牛樟芝，10月間也被爆出涉嫌非法直銷吸金，負責人也遭檢調偵辦，目前案件仍在偵辦中。

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